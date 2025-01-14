Косплей на "Игру в кальмара" – Новая почта удивила креативом в отделении (видео)

Клиент в отделении Новой почты. Фото: Google Maps

В Украине и всем мире активно обсуждают второй сезон культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Популярная логистическая компания решила не отставать от тренда и привлечь новых клиентов косплеем на образ одного из участников соревнования. Новая почта опубликовала фотографию и видео в социальных сетях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы отреагировали на забавную затею компании.

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На официальной странице в Х (бывший Twitter) логистический оператор опубликовал фото с сотрудником отделения, одетым почти как персонаж сериала. Подпись к фотографии такая:

"Всю ночь смотрел игру в кальмара и пришел утром в отделение".

Работник Новой почты косплеит образ персонажа сериала "Игра в кальмара". Фото: Новая почта/X

На этом Новая почта не остановилась. В соцсети TikTok компания презентовала рекламный видеоролик, пародируя первую игру с куклой, которая стреляет лазерами по людям в случае движения. Контент сразу стимулировал реакцию пользователей Интернета, которые начали живо обсуждать креативность маркетингового отдела Новой почты.

@novaposhta.official Я: мама, я хочу в Игру в кальмара Мама: у нас есть Игра в кальмара дома 🦑 ♬ оригинальный звук - Новая почта

Кстати, маска с нарисованным символом выбрана неслучайно. В сериале присутствуют три знака: квадрат, круг и треугольник. Последний использовали вооруженные охранники, поэтому можно сделать вывод, что персонаж на фото и видео является охранником Новой почты.

Украинцы активно обсуждали забавную затею почтового оператора.

Реакция украинцев на креатив Новой почты. Фото: скриншот

Реакция украинцев на креатив Новой почты. Фото: скриншот

Реакция украинцев на креатив Новой почты. Фото: скриншот

Реакция украинцев на креатив Новой почты. Фото: скриншот 1 / 4

Напомним, клиенты Новой почты могут отправлять не все, что заблагорассудится. Компания имеет правила, согласно которым установлен запрет на доставку определенных предметов. Например, не удастся отправить по почте продукты питания, которые нужно хранить с соблюдением специального температурного режима.

Также мы писали, что украинцы могут приобрести франшизу Новой почты и открыть отделение, пункт приема/выдачи или почтомат в любом населенном пункте. Нужно собрать деньги для приобретения и найти подходящее помещение или место для установки почтомата.