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Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні

14 січня 2025 16:05
Єлизавета Супівська - редактор
Косплей на "Гру в кальмара" – Нова пошта здивувала креативом у відділенні (відео)
Клієнт у відділенні Нової пошти. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні та всьому світі активно обговорюють другий сезон культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Популярна логістична компанія вирішила не відставати від тренду і привабити нових клієнтів косплеєм на образ одного з учасників змагання. Нова пошта опублікувала світлину та відео в соціальних мережах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці відреагували на кумедний задум компанії.

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На офіційній сторінці в Х (колишній Twitter) логістичний оператор опублікував фото з працівником відділення, одягненим майже як персонаж серіалу. Підпис до світлини такий:

"Всю ніч дивився гру в кальмара та прийшов зранку у відділення".

 

Працівник Нової пошти в образі персонажу серіалу
Працівник Нової пошти косплеїть образ персонажу серіалу "Гра в кальмара". Фото: Нова пошта/X​​​​

На цьому Нова пошта не зупинилася. В соцмережі TikTok компанія презентувала рекламний відеоролик, пародіюючи першу гру з лялькою, яка стріляє лазерами по людях у випадку руху. Контент одразу стимулював реакцію користувачів Інтернету, які почали жваво обговорювати креативність маркетингового відділу Нової пошти.

@novaposhta.official

Я: мама, я хочу в Гру в кальмара Мама: у нас є Гра в кальмара вдома 🦑

♬ оригінальний звук - Нова пошта

До речі, маска з намальованим символом обрана не випадково. В серіалі присутні три знаки: квадрат, коло і трикутник. Останній використовували озброєні охоронці, тож можна зробити висновок, що персонаж на фото і відео є охоронцем Нової пошти.

Українці активно обговорювали кумедний задум поштового оператора.

  • Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні - фото 2
    Реакція українців на креатив Нової пошти. Фото: скриншот
  • Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні - фото 3
    Реакція українців на креатив Нової пошти. Фото: скриншот
  • Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні - фото 4
    Реакція українців на креатив Нової пошти. Фото: скриншот
  • Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні - фото 5
    Реакція українців на креатив Нової пошти. Фото: скриншот
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Нагадаємо, клієнти Нової пошти можуть відправляти не все, що заманеться. Компанія має правила, згідно з якими встановлена заборона на доставку певних предметів. Наприклад, не вдасться надіслати поштою харчові продукти, які потрібно зберігати з дотриманням спеціального температурного режиму.

Також ми писали, що українці можуть придбати франшизу Нової пошти і відкрити відділення, пункт прийому/видачі або поштомат у будь-якому населеному пункті. Потрібно зібрати кошти для купівлі та знайти відповідне приміщення чи місце для встановлення поштомата.

соцмережі Нова пошта Гра в кальмара пошта креативне мислення

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