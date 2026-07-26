Ночные звонки и угрозы недопустимы: что запрещено делать коллекторам в Украине

Ограничения для коллекторов в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Многие украинцы считают, что если у них есть задолженность по кредиту, то им придется мириться с постоянными звонками, сообщениями и угрозами со стороны коллекторов. На самом деле это не так. Закон четко определяет, что коллекторам разрешено, а что — нет.

О том, что запрещено делать коллекторам и что делать, если ваши права нарушаются, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Кто может звонить украинцам по поводу просроченного долга

Прежде всего, работать с должниками имеют право только коллекторские компании, внесенные в реестр Национального банка Украины. Если компании в реестре нет, это уже может свидетельствовать о нарушении законодательства.

Эти правила касаются прежде всего просроченных потребительских кредитов, оформленных в банках или микрофинансовых организациях. На частные долги между физическими лицами, например по расписке, они не распространяются.

Что запрещено делать коллекторам в Украине

Закон также ограничивает время и частоту общения. Коллекторы могут звонить или отправлять сообщения только с 9:00 до 20:00, а количество контактов по одному кредиту не должно превышать двух в сутки. Ночные звонки или десятки вызовов в течение дня считаются нарушением.

Отдельно закон защищает родственников, друзей, коллег и работодателей должника. Коллекторы не имеют права сообщать им о долге, требовать его погашения или оказывать на них какое-либо давление. Исключения возможны только для поручителей, наследников или лиц, давших на это отдельное согласие.

Угрозы, шантаж, психологическое давление или запугивание также запрещены. Коллекторы не могут угрожать арестом имущества, выселением или "описанием имущества" без решения суда. Распространенные истории о так называемых "выездных группах" чаще всего являются способом психологического воздействия, ведь без согласия человека никто не имеет права входить в его жилище.

При первом контакте представитель коллекторской компании должен назвать свое имя, компанию, от имени которой обращается, основание требования и точный размер задолженности. Если эти данные утаиваются или сообщается ложная информация, это также считается нарушением.

Еще один распространенный вопрос касается долгов умерших родственников. Закон предусматривает, что обязанность их погашать возникает только после официального принятия наследства. При этом ответственность наследника ограничивается стоимостью полученного имущества.

Что делать в случае нарушения ваших прав

Если коллекторы нарушают закон, юристы советуют собирать доказательства:

делать скриншоты;

сохранять сообщения;

записывать телефонные разговоры;

фиксировать дату и время каждого контакта.

После этого можно обратиться с жалобой в Национальный банк Украины, который контролирует деятельность коллекторских компаний. За выявленные нарушения им могут грозить штрафы от 51 до 102 тысяч гривен. Если же звучат угрозы физической расправой или причинением вреда, следует обращаться в полицию.

Специалисты также предостерегают не доверять обещаниям так называемых "антиколлекторов", которые гарантируют быстрое списание всех долгов. В случае конфликта следует действовать исключительно в рамках закона, требовать документы, фиксировать нарушения и при необходимости обращаться за помощью к юристам.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие люди думают, что из-за больших долгов могут остаться без всего имущества. На самом деле закон защищает определенные вещи — их нельзя арестовать или изъять даже по решению суда.

Также Новини.LIVE писали, что если квартиру, дом или другое имущество супруги приобрели во время брака, в отдельных случаях его могут использовать для погашения долга одного из супругов. Но это не означает, что каждый долг автоматически считается общим.