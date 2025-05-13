Невыгодный обмен долларов — где украинцам лучше не менять валюту в 2025 году

Пункт обмена валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Если возникает необходимость обменять доллары или евро, украинцы в основном обращаются в банки или специальные финансовые учреждения, реже — ищут валюту на черном рынке. Мало кто задумывается, что купля-продажа иностранных купюр может быть невыгодной, и дело не в днях недели или актуальном курсе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы могут потерять деньги при обмене долларов.

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Где украинцам не стоит менять деньги

Одно из худших мест, где можно купить или продать иностранную валюту, — это аэропорт. Бывают разные непредвиденные случаи, когда нужно немедленно обменять наличные перед вылетом из страны или после приземления. Например, если невозможно рассчитаться банковской картой за товары/услуги.

Но придется мириться с невыгодным курсом и другими проблемами, которых хотелось бы избежать. Обменники в аэропортах не имеют конкурентов, их монополия не стимулирует улучшать условия обслуживания. Поэтому финансовые потери клиентов традиционно больше.

Среди распространенных причин избегать таких мест купли-продажи валюты есть:

дополнительная комиссия (скрытая или фиксированная);

небольшой выбор валют;

ограниченные суммы обмена, наличие лимитов.

Пассажиры авиатранспорта часто спешат, поэтому соглашаются на невыгодные условия, дабы как можно быстрее осуществить обмен. Из этого следует другой риск — опасность мошеннических действий. Невнимательность к деталям может дорого обойтись путешественникам

Двойные курсы валют

Украинцы могут наткнуться на недобросовестные обменные пункты не только в аэропортах. Таких участников рынка, которые устанавливают комиссию за обслуживание или двойные курсы доллара, хватает по всей Украине. Серьезная проблема нашего валютного рынка — нежелание пунктов обмена принимать иностранные купюры старого образца.

"В Комитет поступили обращения граждан, которые жалуются на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман", — рассказал в Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Чаще всего отказывают в продаже долларов 1996-го, 2003-го и 2006-го годов выпуска. И хотя все американские банкноты, выпущенные после 1914 года, являются действительными платежными средствами в Украине, обменники регулярно нарушают введенные НБУ требования.

Наших граждан просят сообщать о случаях двойных курсов валют, обращаясь в полицию, Национальный банк и профильный комитет Верховной Рады.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры иностранной валюты стоят больших денег. Редкие доллары ценят дороже их реального номинала. Например, на OLX предложили купить банкноту 2 доллара 1976 года в идеальном состоянии за 39 999 грн.

Также мы писали, что некоторые купюры доллара непросто продать в 2025 году. Речь идет о номиналах, которые давно не печатают и не используют в наличных расчетах. Но они остаются действительным платежным средством, поэтому формально могут быть обменены.