Невыгодный обмен долларов — где украинцам лучше не менять валюту в 2025 году

Невыгодный обмен долларов — каких мест нужно избегать украинцам
Если возникает необходимость обменять доллары или евро, украинцы в основном обращаются в банки или специальные финансовые учреждения, реже — ищут валюту на черном рынке. Мало кто задумывается, что купля-продажа иностранных купюр может быть невыгодной, и дело не в днях недели или актуальном курсе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы могут потерять деньги при обмене долларов.
Где украинцам не стоит менять деньги
Одно из худших мест, где можно купить или продать иностранную валюту, — это аэропорт. Бывают разные непредвиденные случаи, когда нужно немедленно обменять наличные перед вылетом из страны или после приземления. Например, если невозможно рассчитаться банковской картой за товары/услуги.
Но придется мириться с невыгодным курсом и другими проблемами, которых хотелось бы избежать. Обменники в аэропортах не имеют конкурентов, их монополия не стимулирует улучшать условия обслуживания. Поэтому финансовые потери клиентов традиционно больше.
Среди распространенных причин избегать таких мест купли-продажи валюты есть:
- дополнительная комиссия (скрытая или фиксированная);
- небольшой выбор валют;
- ограниченные суммы обмена, наличие лимитов.
Пассажиры авиатранспорта часто спешат, поэтому соглашаются на невыгодные условия, дабы как можно быстрее осуществить обмен. Из этого следует другой риск — опасность мошеннических действий. Невнимательность к деталям может дорого обойтись путешественникам
Двойные курсы валют
Украинцы могут наткнуться на недобросовестные обменные пункты не только в аэропортах. Таких участников рынка, которые устанавливают комиссию за обслуживание или двойные курсы доллара, хватает по всей Украине. Серьезная проблема нашего валютного рынка — нежелание пунктов обмена принимать иностранные купюры старого образца.
"В Комитет поступили обращения граждан, которые жалуются на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман", — рассказал в Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Чаще всего отказывают в продаже долларов 1996-го, 2003-го и 2006-го годов выпуска. И хотя все американские банкноты, выпущенные после 1914 года, являются действительными платежными средствами в Украине, обменники регулярно нарушают введенные НБУ требования.
Наших граждан просят сообщать о случаях двойных курсов валют, обращаясь в полицию, Национальный банк и профильный комитет Верховной Рады.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, некоторые купюры иностранной валюты стоят больших денег. Редкие доллары ценят дороже их реального номинала. Например, на OLX предложили купить банкноту 2 доллара 1976 года в идеальном состоянии за 39 999 грн.
Также мы писали, что некоторые купюры доллара непросто продать в 2025 году. Речь идет о номиналах, которые давно не печатают и не используют в наличных расчетах. Но они остаются действительным платежным средством, поэтому формально могут быть обменены.
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