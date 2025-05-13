Невигідний обмін доларів — де українцям краще не міняти валюту у 2025 році

Пункт обміну валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Якщо виникає потреба обміняти долари чи євро, українці здебільшого звертаються в банки чи спеціальні фінансові установи, рідше — шукають валюту на чорному ринку. Мало хто замислюється, що купівля-продаж іноземних купюр може бути невигідною, і справа не в днях тижня чи актуальному курсі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українці можуть втратити гроші під час обміну доларів.

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Одне з найгірших місць, де можна купити чи продати іноземну валюту, — це аеропорт. Трапляються різні непередбачувані випадки, коли потрібно негайно обміняти готівку перед вильотом із країни чи після приземлення. Наприклад, якщо неможливо розрахуватися банківською карткою за товари/послуги.

Але доведеться миритися з невигідним курсом та іншими проблемами, яких хотілося би уникнути. Обмінники в аеропортах не мають конкурентів, їхня монополія не стимулює покращувати умови обслуговування. Тож фінансові втрати клієнтів традиційно більші.

Серед поширених причин уникати таких місць купівлі-продажу валюти є:

додаткова комісія (прихована чи фіксована);

невеликий вибір валют;

обмежені суми обміну, наявність лімітів.

Пасажири авіатранспорту часто поспішають, тож погоджуються на невигідні умови, аби якнайшвидше здійснити обмін. З цього випливає інший ризик — небезпека шахрайських дій. Неуважність до деталей може дорого обійтися мандрівникам

Подвійні курси валют

Українці можуть наткнутися на недобросовісні обмінні пункти не лише в аеропортах. Таких учасників ринку, які встановлюють комісію за обслуговування чи подвійні курси долара, вистачає по всій Україні. Серйозна проблема нашого валютного ринку — небажання пунктів обміну приймати іноземні купюри старого зразка.

"До Комітету надійшли звернення громадян, які скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар в залежності від року його емісії. Аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені", — розповів у Telegram голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Найчастіше відмовляють у продажу доларів 1996-го, 2003-го та 2006-го років випуску. І хоча всі американські банкноти, випущені після 1914 року, є дійсними платіжними засобами в Україні, обмінники регулярно порушують запроваджені НБУ вимоги.

Наших громадян просять повідомляти про випадки подвійних курсів валют, звертаючись в поліцію, Національний банк і профільний комітет Верховної Ради.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри іноземної валюти коштують великих грошей. Рідкісні долари цінують дорожче їх реального номіналу. Наприклад, на OLX запропонували купити банкноту 2 долари 1976 року в ідеальному стані за 39 999 грн.

Також ми писали, що деякі купюри долара непросто продати у 2025 році. Йдеться про номінали, які давно не друкують і не використовують в готівкових розрахунках. Але вони залишаються дійсним платіжним засобом, тож формально можуть бути обмінені.