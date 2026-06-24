Некоторым украинцам доступен тарифный план за 160 грн: кто может подключить

Магазин lifecell в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Популярный мобильный оператор обеспечивает абонентов несколькими бюджетными тарифными планами. Речь идет о lifecell — корпоративные клиенты могут подключить пакет услуг всего за 160 грн/мес. Однако необходимо выполнить одно обязательное условие.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Тарифный план за 160 грн

Компания обеспечила абонентов недорогим пакетом услуг под названием "Бизнес Cтартап". Стандартная цена составляет 220 грн/мес., однако при переносе мобильного номера в сеть стоимость снизится до 160 грн/мес., а наполнение не пострадает.

За свои деньги корпоративные клиенты lifecell получат:

безлимитный трафик (после использования 30 ГБ на максимально возможной скорости она упадет до 1 Мбит/с);

300 минут на звонки по Украине и территории ЕС;

10 ГБ в роуминге;

безлимит в сети;

100 SMS по Украине и ЕС;

20 минут для международных вызовов.

Плюс абонентам доступны две бесплатные опции по выбору. Среди них 10 ГБ трафика, 100 минут в других сетях по Украине, 100 SMS, MultiSIM Корпоративный, 5 ГБ в роуминге, 50 минут для международных звонков, 50 минут в роуминге. Дополнительное наполнение активируется с помощью USSD-кода *141*31#.

Другие бизнес-тарифы lifecell

Мобильный оператор предоставляет корпоративным абонентам семь актуальных тарифных планов на разный кошелек. По состоянию на июнь 2026 года, кроме пакета услуг "Бизнес Cтартап", они могут подключить:

Бизнес Команда — 250 или 280 грн/мес.;

Бизнес Импульс — 300 или 350 грн/мес.;

Бизнес Актив — 450 или 550 грн/мес.;

Бизнес Прогресс — 650 или 900 грн/мес.;

Бизнес Плюс 199 — 180 или 199 грн/мес.;

Интернет для бизнеса — от 149 до 349 грн/мес.

Тарифные планы включают в себя разное количество минут на разговоры, сообщений, интернет-трафика и других услуг. При неуплате за пакет предоставляется ограниченное наполнение в сутки за 10 грн: безлимитные звонки на номера lifecell и 500 МБ.

Что еще нужно знать украинцам

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