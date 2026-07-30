Некоторых абонентов Киевстара переведут на другие тарифные планы: чего ждать в августе

Магазин Киевстара, парень с телефоном и смартфоны на стенде. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Один из самых популярных мобильных операторов Украины закроет несколько тарифных планов в августе 2026 года. Абонентов Киевстара автоматически переведут на другие пакеты услуг со схожими условиями обслуживания. Мы узнали, каких изменений ожидать клиентам компании в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какие тарифные планы закроет Киевстар

С 5 августа 2026 года будут закрыты для использования пакеты услуг подписной связи. К нововведению следует готовиться абонентам таких тарифных планов Киевстара:

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

Твой Максимум.

Клиентов автоматически переведут на другие архивные предложения, в частности LOVE UA Свет 2023, LOVE UA Сила и Твой Максимум 2023 соответственно. Стоимость и условия обслуживания останутся без изменений.

Однако абоненты смогут самостоятельно перейти на любой доступный тарифный план или досрочно расторгнуть договор с Киевстаром. Если на момент автоматического перевода прошла оплата за пакет услуг, дата следующего планового платежа не изменится.

"Пользователи Твой Максимум после перехода на актуальный тариф получат больше минут для звонков на другие сети Украины и за границу, а также больше SMS за ту же стоимость", — констатировали в компании.

Что входит в тарифные планы от Киевстара

Пользователи будут платить аналогичную сумму за четыре недели обслуживания — 300, 400 или 450 грн/мес. В тарифный план LOVE UA Свет 2023 года входит 25 ГБ трафика (из них 9,7 ГБ в роуминге), безлим в сети, 250 минут на звонки по Украине и за границу, 1 Суперсила на выбор без доплат.

Предложение LOVE UA Сила включает 50 ГБ мобильного интернета (из них 13 ГБ в роуминге), безлим на Киевстар, 300 минут на другие мобильные и городские номера плюс за границу, 1 Суперсилу. В обоих случаях объем услуг после автоматического перехода на другой пакет не меняется.

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell можно выгодно подключить в августе 2026 года. Мобильные операторы предлагают абонентам пакеты услуг на разных кошелек. Мы разобрались, за какое наполнение не придется переплачивать и что входит в тарифные планы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар закроет доступ к корпоративным тарифным планам. Речь идет о IoT-решениях для бизнеса, которые не будут работать с 30 июля 2026 года. В то же время оператор обновит линейку и предложит клиентам другие пакеты услуг.