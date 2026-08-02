Некоторые украинцы упустили шанс на "полную" субсидию: что будет с выплатами в августе

Субсидии в Украине в августе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Жилищная субсидия — это вид государственной помощи, предоставляемой гражданам Украины, а также иностранцам, законно проживающим в стране и имеющим невысокий уровень доходов. Ее основное назначение — компенсировать часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать счета.

О том, что будет с субсидиями украинцев в августе и почему новые заявители уже не смогут получить "полную" помощь на неотопительный сезон, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может оформить субсидию в августе

Право обратиться за назначением жилищной субсидии имеют:

арендаторы жилья, которые пользуются им на основании договора аренды;

лица, зарегистрированные в жилом помещении или имеющие там задекларированное место жительства;

внутренне перемещенные лица, получившие справку ВПЛ и проживающие по адресу соответствующего жилья.

В Пенсионном фонде отмечают, что для большинства получателей субсидию продлили автоматически на новый период — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Однако в некоторых случаях гражданам необходимо самостоятельно подать заявление на получение помощи. Это нужно сделать, если:

человек арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные счета;

среди жильцов есть ВПЛ, которые сменили место фактического проживания;

фактическое количество жильцов в жилье меньше, чем число зарегистрированных лиц;

необходимо получить субсидию на приобретение сжиженного газа или топлива для печей (твердого или жидкого).

Также повторное обращение с заявлением и декларацией требуется в случае изменения состава домохозяйства, перечня жилищно-коммунальных услуг или при других обстоятельствах, которые могут повлиять на назначение выплаты.

Как оформить субсидию в августе 2026 года

Подать заявление и необходимые документы для оформления жилищной субсидии можно несколькими способами:

лично обратившись в Пенсионный фонд Украины;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

отправив документы по почте в органы Пенсионного фонда;

воспользовавшись онлайн-сервисами на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью уполномоченных представителей органов местного самоуправления соответствующих общин.

Можно ли получить "полную" субсидию на неотопительный сезон, если подать заявление в августе

Чтобы выплаты на неотопительный период назначили с начала сезона — с 1 мая, обратиться с заявлением нужно было до 1 июля. Если же документы подать в августе, помощь назначат уже с месяца обращения.

Ранее Новини.LIVE писали, что субсидия рассчитывается с учетом всех людей, официально прописанных в жилище. Если кто-то выписался и зарегистрировался по новому адресу, состав домохозяйства меняется. Из-за этого сумму субсидии могут пересмотреть.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий могут получить 75% скидку на оплату коммунальных услуг. Она действует не только для ветерана, но и для некоторых членов его семьи. Однако компенсация начисляется только в пределах установленных норм.