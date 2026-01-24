Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы получат по 20 000 грн к зарплате — кому ждать

Некоторые украинцы получат по 20 000 грн к зарплате — кому ждать

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 10:12
Дополнительные выплаты работникам — кто получит по 20 000 грн к зарплате
Деньги в руках. Фото: УНИАН

У представителей некоторых профессий вырастут зарплаты в течение нескольких месяцев 2026 года. Кабинет Министров принял решение обеспечить энергетиков, газовиков, железнодорожников, тепловиков и коммунальщиков дополнительными средствами за январь-март.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Реклама
Читайте также:

Какие доплаты получат украинцы

Учитывая чрезвычайную ситуацию в энергетической системе Украины, правительство утвердило временную денежную помощь всем специалистам в составах ремонтных бригад, которые ежедневно занимаются восстановлением объектов критической инфраструктуры и возвращают гражданским электро-, газо-, тепло- и водоснабжение.

"Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги будут поступать в течение трех месяцев — за январь, февраль и март. Первые выплаты за январь сотрудники получат в феврале. Глава правительства обещала, что механизм начисления будет упрощен, дабы люди не тратили время и силы на лишнюю бюрократию.

В частности предприятия самостоятельно будут составлять списки ремонтников, а они уже получат уведомление о дополнительных выплатах в Дії или через SMS. Решение Кабмина стало частью пакета поддержки украинцев на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки", — отметила Свириденко.

Что происходит со светом в Украине

Вследствие регулярных атак России по объектам критической инфраструктуры Украина перешла на графики почасовых отключений света. Правительству пришлось объявить чрезвычайное положение в энергетике после очередного обстрела Киева в январе 2026 года, который оставил без электричества и тепла тысячи жителей.

Юлия Свириденко сообщила 21 января в Facebook о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,56 млрд гривен на приобретение оборудования мобильной распределенной генерации, чтобы производить тепло и свет там, где самая сложная ситуация.

По состоянию на 24 января большие проблемы наблюдаются в столице Украины, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По словам мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, по состоянию на утро почти 6 000 домов остались без отопления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 февраля 2026 года не будет общего повышения пенсий, однако будут действовать доплаты к минимальному денежному обеспечению и перерасчеты для лиц старше 65 лет, за сверхурочный стаж и т.д.

Также мы писали, что в бюджете-2026 повысили социальные стандарты для гражданских, но минимальные выплаты военных оставили на уровне 20 130 грн. Это углубляет разрыв между доходами защитников и гражданских.

Кабинет министров деньги сфера энергетики доплаты зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации