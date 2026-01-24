Дополнительные выплаты работникам — кто получит по 20 000 грн к зарплате

Деньги в руках. Фото: УНИАН

У представителей некоторых профессий вырастут зарплаты в течение нескольких месяцев 2026 года. Кабинет Министров принял решение обеспечить энергетиков, газовиков, железнодорожников, тепловиков и коммунальщиков дополнительными средствами за январь-март.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Реклама

Читайте также:

Какие доплаты получат украинцы

Учитывая чрезвычайную ситуацию в энергетической системе Украины, правительство утвердило временную денежную помощь всем специалистам в составах ремонтных бригад, которые ежедневно занимаются восстановлением объектов критической инфраструктуры и возвращают гражданским электро-, газо-, тепло- и водоснабжение.

"Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги будут поступать в течение трех месяцев — за январь, февраль и март. Первые выплаты за январь сотрудники получат в феврале. Глава правительства обещала, что механизм начисления будет упрощен, дабы люди не тратили время и силы на лишнюю бюрократию.

В частности предприятия самостоятельно будут составлять списки ремонтников, а они уже получат уведомление о дополнительных выплатах в Дії или через SMS. Решение Кабмина стало частью пакета поддержки украинцев на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки", — отметила Свириденко.

Что происходит со светом в Украине

Вследствие регулярных атак России по объектам критической инфраструктуры Украина перешла на графики почасовых отключений света. Правительству пришлось объявить чрезвычайное положение в энергетике после очередного обстрела Киева в январе 2026 года, который оставил без электричества и тепла тысячи жителей.

Юлия Свириденко сообщила 21 января в Facebook о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,56 млрд гривен на приобретение оборудования мобильной распределенной генерации, чтобы производить тепло и свет там, где самая сложная ситуация.

По состоянию на 24 января большие проблемы наблюдаются в столице Украины, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По словам мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, по состоянию на утро почти 6 000 домов остались без отопления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 февраля 2026 года не будет общего повышения пенсий, однако будут действовать доплаты к минимальному денежному обеспечению и перерасчеты для лиц старше 65 лет, за сверхурочный стаж и т.д.

Также мы писали, что в бюджете-2026 повысили социальные стандарты для гражданских, но минимальные выплаты военных оставили на уровне 20 130 грн. Это углубляет разрыв между доходами защитников и гражданских.