Головна Економіка Деякі українці отримають по 20 000 грн до зарплати — кому чекати

Деякі українці отримають по 20 000 грн до зарплати — кому чекати

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:12
Додаткові виплати працівникам — хто отримає по 20 000 грн до зарплати
Гроші в руках. Фото: УНІАН

У представників деяких професій зростуть зарплати протягом кількох місяців 2026 року. Кабінет Міністрів ухвалив рішення забезпечити енергетиків, газовиків, залізничників, тепловиків і комунальників додатковими коштами за січень-березень.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Читайте також:

Які доплати отримають українці

Враховуючи надзвичайну ситуацію в енергетичній системі України, уряд затвердив тимчасову грошову допомогу всім фахівцям у складах ремонтних бригад, які щоденно займаються відновленням об’єктів критичної інфраструктури і повертають цивільним електро-, газо-, тепло- та водопостачання.

"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кошти будуть надходити протягом трьох місяців — за січень, лютий і березень. Перші виплати за січень працівники отримають у лютому. Очільниця уряду обіцяла, що механізм нарахування буде спрощено, аби люди не витрачали час і сили на зайву бюрократію.

Зокрема підприємства самостійно складатимуть списки ремонтників, а вони вже отримають сповіщення про додаткові виплати в Дії або через SMS. Рішення Кабміну стало частиною пакета підтримки українців на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки", — наголосила Свириденко.

Що відбувається зі світлом в Україні

Внаслідок регулярних атак Росії по об’єктам критичної інфраструктури Україна перейшла на графіки погодинних відключень світла. Уряду довелося оголосити надзвичайний стан в енергетиці після чергового обстрілу Києва в січні 2026 року, який залишив без електрики і тепла тисячі мешканців.

Юлія Свириденко повідомила 21 січня у Facebook про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,56 млрд гривень на придбання обладнання мобільної розподіленої генерації, аби виробляти тепло і світло там, де найскладніша ситуація.

Станом на 24 січня великі проблеми спостерігаються у столиці України, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. За словами мера Києва Віталія Кличка в Telegram, станом на ранок майже 6 000 будинків залишилися без опалення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року не буде загального підвищення пенсій, однак діятимуть доплати до мінімального грошового забезпечення і перерахунки для осіб старше 65 років, за понаднормовий стаж тощо.

Також ми писали, що в бюджеті-2026 підвищили соціальні стандарти для цивільних, але мінімальні виплати військових залишили на рівні 20 130 грн. Це поглиблює розрив між доходами захисників і цивільних.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
