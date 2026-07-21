Некоторые пенсионеры получат неожиданную выплату от ПФУ: кому начислят деньги

Дополнительные деньги для пенсионеров. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Некоторые украинские пенсионеры могут неожиданно получить единовременную выплату от Пенсионного фонда. Однако это не новая помощь от государства. Речь идет о деньгах, которые люди должны были получить раньше, но из-за задержки с перерасчетом пенсии или подачей документов их выплатят позже одним платежом.

О том, кому из пенсионеров могут выплатить деньги за прошлые периоды и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание "На Пенсии".

Кто из пенсионеров может получить деньги "задним числом"

Чаще всего такая ситуация касается пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать. За это время они накапливают дополнительный страховой стаж, из-за чего Пенсионный фонд пересматривает размер пенсии.

По закону повышенная пенсия должна начисляться с 1 апреля. Однако на практике перерасчет иногда задерживается, ведь работодатели не всегда своевременно предоставляют информацию об уплате единого социального взноса. Из-за этого Пенсионный фонд получает необходимые данные с опозданием.

После завершения перерасчета пенсионеру выплачивают не только увеличенную пенсию, но и всю разницу за предыдущие месяцы. Именно поэтому единовременная сумма может быть значительно больше обычной ежемесячной выплаты.

Кому ещё могут начислить дополнительные деньги

Доначисления могут получить и те пенсионеры, которые после назначения пенсии:

оформили право на надбавки или другие доплаты;

подтвердили более высокую зарплату для расчета пенсии;

подали документы о страховом стаже, который ранее не был учтён.

В таких случаях Пенсионный фонд определяет дату, с которой человек имел право на более высокую пенсию, и выплачивает все недополученные средства за прошлый период.

Нужно ли подавать заявление в ПФУ

Для работающих пенсионеров перерасчет производится автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

А вот если нужно добавить документы о стаже, зарплате или оформить надбавку, без личного обращения не обойтись. После проверки документов специалисты пересмотрят размер пенсии и, если будут основания, выплатят компенсацию.

Ранее Новини.LIVE писали, что пожилые граждане и люди с инвалидностью могут переехать в государственные пансионаты, где им предоставляют жилье, уход, медицинскую помощь и поддержку в быту. Но проживание в таком учреждении может повлиять на размер их пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года некоторым украинцам пожилого возраста автоматически пересчитают пенсии из-за возрастных доплат. Такую надбавку назначают после достижения определённого возраста, но получают её не все.