Некоторых украинцев в августе ждет автоматическое повышение пенсии: кому и какую сумму добавит ПФУ

Повышение пенсий для пожилых людей. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года часть украинских пенсионеров может рассчитывать на автоматический перерасчет пенсии. Речь идет о возрастных надбавках, которые Пенсионный фонд назначает по достижении определенного возраста. Однако право на надбавку имеют не все.

О том, кому в августе автоматически повысят пенсию и почему не все пожилые люди имеют право на надбавку, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому и на сколько могут повысить пенсию в августе

Размер возрастной надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру:

от 70 до 74 лет включительно — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — до 456 гривен;

от 80 лет и старше — до 570 гривен.

Важно знать, что эти суммы не суммируются. Например, после 75 лет человек не получает 300 грн плюс 456 грн. Вместо этого прежнюю доплату заменяют на новую, более крупную. То есть фактическое повышение составляет лишь разницу между ними — 156 грн.

Кто не получит доплату за возраст после 70 лет

Впрочем, автоматический перерасчет касается не всех. Возрастная доплата назначается только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривен.

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При расчете учитывают не только основную пенсию, но и все дополнительные выплаты:

индексацию;

компенсационные выплаты;

целевую денежную помощь;

надбавки за сверхнормативный стаж;

другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Если после подсчета общая сумма пенсионного обеспечения превышает установленный лимит хотя бы на одну гривну, возрастная доплата не назначается.

Как пенсионеру "оформить" возрастную доплату

Оформлять такую надбавку самостоятельно не нужно. Пенсионный фонд производит перерасчет автоматически на основании данных из реестра застрахованных лиц.

Доплату начинают выплачивать со дня, когда пенсионеру исполняется соответствующий возраст. Если день рождения приходится на середину месяца, за этот месяц средства начисляют пропорционально количеству дней после дня рождения, а уже со следующего месяца человек будет получать полный размер доплаты.

При этом право на возрастную надбавку не зависит от вида пенсии, страхового стажа или того, работает ли пенсионер. Главное условие — общий размер всех пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году некоторые украинцы будут получать более высокие пенсии в связи с потерей кормильца. Это касается семей военных, погибших или пропавших без вести. Для них государство установило новые минимальные выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе пенсии для людей с III группой инвалидности не изменятся. Этот вид пенсии рассчитывается на основе пенсии по возрасту, а в этом месяце повышения или автоматического перерасчета не будет. Поэтому выплаты останутся на прежнем уровне.