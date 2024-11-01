Какое имущество не делится при разводе в 2024 году – список

Раздел имущества при разводе. Фото: Pexels

Развод часто сопровождается спорами по разделу имущества. При этом бывшие партнеры могут претендовать на активы, приобретенные еще до заключения брака или приобретенные на личные средства одного из пары.

Специалисты портала "Бесплатная юридическая помощь" объяснили, какое имущество не подлежит распределению при разводе.

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Какое имущество не делится при расторжении брака

Имущество, принадлежавшее одному из партнеров еще до брака, не подлежит разделу после развода. Кроме того, существует ряд других вещей и материальных ценностей, не требующих разделения между партнерами, даже если они были приобретены в период совместного проживания.

Закон Украины отмечает, что определенные категории вещей являются личной собственностью одного из супругов и не подлежат разделу после развода. К ним относятся:

Личные вещи, в частности, драгоценности. Награды и премии, полученные за индивидуальные достижения. Имущество, полученное в качестве подарка или по наследству во время брака. Активы, приобретенные в брак за личные средства одного из партнеров. Земельные участки, полученные в процессе безвозмездной приватизации во время брака. Жилье, приватизированное по закону "О приватизации государственного жилищного фонда". Средства, выплаченные в качестве компенсации за потерянные личные вещи или моральный вред. Страховые выплаты, если взносы выплачивались из личных средств.

Подлежит ли разделу имущество, полученное по наследству

Имущество, полученное по наследству, не делится при разводе. Однако если другой партнер вкладывал средства в это имущество во время брака, он может рассчитывать на его долю.

Для этого необходимо в суде доказать, что его инвестиции значительно увеличили стоимость имущества. Подтверждением могут стать чеки на строительные материалы, оборудование или квитанции за проделанные работы. Без этих документов доказать свой вклад почти невозможно.

Что еще стоит знать

Напоминаем, что получить имущество в Украине возможно не только приобретая его, но и путем дарования или наследования. Это касается любой недвижимости: гаражей, земельных участков, квартир и домов.

Также мы рассказывали, что в Украине произошли изменения в законе, регулирующие процесс принятия наследства. В частности, возвращены сроки, действовавшие до начала войны.