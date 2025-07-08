Наказание за сексуальное домогательство — какой штраф грозит в июле 2025 года

Ненужное внимание — какой штраф за сексуальное домогательство
Сексуальное домогательство — это реальная форма психологического и эмоционального насилия, которая может наносить серьезный вред. Украинское законодательство признает такое поведение правонарушением, за которое предусматривается административная и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.
Что именно считается сексуальным домогательством, как доказать факт правонарушения и какие штрафы или другие санкции предусмотрены законом, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".
Что такое сексуальное домогательство
Сексуальное домогательство как умышленные нежелательные, оскорбительные, унизительные действия сексуального характера, совершенные против воли лица, могут проявляться в трех формах:
- вербально (слова, шутки, замечания);
- невербально (жесты, прикосновения, телодвижения);
- с помощью электронных коммуникаций (комментарии, угрозы, переписка или отправка нежелательных фотографий в личные сообщения).
Куда обращаться в случае сексуального домогательства
С заявлением о совершении преступления необходимо обращаться в полицию, добавив все имеющиеся доказательства. Это могут быть:
- аудиозаписи оскорбительных высказываний;
- фото или видео с места происшествия;
- материалы с камер видеонаблюдения;
- скриншоты переписки в соцсетях;
- показания свидетелей (коллег, друзей, родственников);
- биологические жидкости обидчика (слюна, кровь, другие выделения) на вашей одежде.
Какое наказание грозит за сексуальное домогательство
Законодательством установлена ответственность за сексуальные домогательства. В частности, это:
- штраф от 1 360 до 2 720 грн;
- или общественные работы 20-40 часов;
- или исправительные работы до 1 месяца с вычетом 20% заработка.
А за домогательства к коллеге или подчиненному:
- штраф от 2 720 до 4 760 грн;
- или общественные работы от 40 до 60 часов;
- или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
- или административный арест на срок до 15 суток.
Если лицо совершило сексуальное домогательство повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, предусмотрены более строгие меры — увеличенные суммы штрафов или продленный срок общественных работ.
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