Наказание за сексуальное домогательство — какой штраф грозит в июле 2025 года

Женщина показывает жест запрета. Фото: Freepik

Сексуальное домогательство — это реальная форма психологического и эмоционального насилия, которая может наносить серьезный вред. Украинское законодательство признает такое поведение правонарушением, за которое предусматривается административная и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.

Что именно считается сексуальным домогательством, как доказать факт правонарушения и какие штрафы или другие санкции предусмотрены законом, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Что такое сексуальное домогательство

Сексуальное домогательство как умышленные нежелательные, оскорбительные, унизительные действия сексуального характера, совершенные против воли лица, могут проявляться в трех формах:

вербально (слова, шутки, замечания);

невербально (жесты, прикосновения, телодвижения);

с помощью электронных коммуникаций (комментарии, угрозы, переписка или отправка нежелательных фотографий в личные сообщения).

Куда обращаться в случае сексуального домогательства

С заявлением о совершении преступления необходимо обращаться в полицию, добавив все имеющиеся доказательства. Это могут быть:

аудиозаписи оскорбительных высказываний;

фото или видео с места происшествия;

материалы с камер видеонаблюдения;

скриншоты переписки в соцсетях;

показания свидетелей (коллег, друзей, родственников);

биологические жидкости обидчика (слюна, кровь, другие выделения) на вашей одежде.

Какое наказание грозит за сексуальное домогательство

Законодательством установлена ответственность за сексуальные домогательства. В частности, это:

штраф от 1 360 до 2 720 грн;

или общественные работы 20-40 часов;

или исправительные работы до 1 месяца с вычетом 20% заработка.

А за домогательства к коллеге или подчиненному:

штраф от 2 720 до 4 760 грн;

или общественные работы от 40 до 60 часов;

или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;

или административный арест на срок до 15 суток.

Если лицо совершило сексуальное домогательство повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, предусмотрены более строгие меры — увеличенные суммы штрафов или продленный срок общественных работ.

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