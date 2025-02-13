На этом теряют деньги украинцы в возрасте 60+ — о чем не все знают

Не все знают — какие льготы и выплаты получают украинцы 60+
С 2025 года граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, могут рассчитывать на различные виды социальной помощи: дополнительные выплаты, льготы, международную гуманитарную поддержку и надбавки. Однако многие пожилые люди не знают об этих правах, что может лишить их необходимой поддержки.
О том, на чем теряют деньги украинцы старше 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какие доплаты могут получить граждане 60+
В 2025 году граждане, которые достигнут 60 лет и имеют не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию по возрасту. Сразу после выхода на пенсию им предоставляются различные льготы для поддержки в повседневной жизни. Для тех, кто не набрал достаточно страхового стажа, предусмотрена социальная помощь.
Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и получающие пенсию менее 3 250 грн, могут претендовать на финансовую помощь от ООН. Дополнительные выплаты предоставляются также одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет. В 2025 году ВПЛ могут получить деньги от государства, это касается и пенсионеров:
- 2 000 грн на одного человека,
- 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Эта помощь предназначена для покрытия основных расходов: жилья, питания и лекарств.
О каких льготах знают не все пенсионеры
Граждане Украины, которым исполнилось 60 лет, имеют возможность воспользоваться различными социальными льготами, способствующее снижению их финансовых расходов. В 2025 году они могут рассчитывать на такую помощь:
- Льготы на коммунальные услуги
Пенсионеры могут получать субсидии, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода домохозяйства. Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий стаж, могут претендовать на полную компенсацию коммунальных услуг. Это касается:
- педагогов;
- медиков и фармацевтов;
- библиотекарей, работников музеев, культуры и образования.
Также предоставляются скидки на твердое топливо и сжиженный газ.
- Льготы на земельный налог
Пенсионеры освобождаются от земельного налога на:
- до 0,10 га для дач;
- до 0,01 га для гаражей;
- до 0,12 га для садоводства;
- до 2 га для ведения хозяйства;
- до 0,10 га для строительства в городах;
- до 0,25 га для строительства в селах;
- до 0,15 га для строительства в поселках городского типа.
- Льготы на проезд
Пенсионеры могут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом и пригородными поездами по пенсионному удостоверению или справке от Пенсионного фонда. Льгота не распространяется на маршрутные такси.
- Бесплатная юридическая помощь
Государство обеспечивает пенсионерам бесплатные консультации по вопросам пенсий, социальной поддержки, имущественных споров и т.д.
- Скидки на автострахование
Владельцы авто с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт имеют право на 50% скидку на автострахование. Эта льгота не распространяется на лиц, получивших пенсию на льготных условиях до достижения 60 лет.
- Бесплатная парковка
Пожилые люди имеют право на бесплатное пользование платными парковками, хотя об этом знают не все. Обратившись в социальные службы пенсионер сможет получить всю надлежащую поддержку и льготы.
Ранее мы писали, что государство оказывает социальную и финансовую поддержку гражданам пожилого возраста, но далеко не все пенсионеры знают, на какие льготы и надбавки они могут рассчитывать. В 2025 году определенные услуги можно будет получить бесплатно или со значительными скидками.
Также мы рассказывали, что долгий трудовой стаж не всегда гарантирует высокие пенсионные выплаты. В 2025 году сумма финансового обеспечения для украинцев с 40-летним стажем будет зависеть от нескольких ключевых факторов.
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