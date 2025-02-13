На этом теряют деньги украинцы в возрасте 60+ — о чем не все знают

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

С 2025 года граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, могут рассчитывать на различные виды социальной помощи: дополнительные выплаты, льготы, международную гуманитарную поддержку и надбавки. Однако многие пожилые люди не знают об этих правах, что может лишить их необходимой поддержки.

О том, на чем теряют деньги украинцы старше 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В 2025 году граждане, которые достигнут 60 лет и имеют не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию по возрасту. Сразу после выхода на пенсию им предоставляются различные льготы для поддержки в повседневной жизни. Для тех, кто не набрал достаточно страхового стажа, предусмотрена социальная помощь.

Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и получающие пенсию менее 3 250 грн, могут претендовать на финансовую помощь от ООН. Дополнительные выплаты предоставляются также одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет. В 2025 году ВПЛ могут получить деньги от государства, это касается и пенсионеров:

2 000 грн на одного человека,

3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Эта помощь предназначена для покрытия основных расходов: жилья, питания и лекарств.

О каких льготах знают не все пенсионеры

Граждане Украины, которым исполнилось 60 лет, имеют возможность воспользоваться различными социальными льготами, способствующее снижению их финансовых расходов. В 2025 году они могут рассчитывать на такую помощь:

Льготы на коммунальные услуги

Пенсионеры могут получать субсидии, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода домохозяйства. Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий стаж, могут претендовать на полную компенсацию коммунальных услуг. Это касается:

педагогов;

медиков и фармацевтов;

библиотекарей, работников музеев, культуры и образования.

Также предоставляются скидки на твердое топливо и сжиженный газ.

Льготы на земельный налог

Пенсионеры освобождаются от земельного налога на:

до 0,10 га для дач; до 0,01 га для гаражей; до 0,12 га для садоводства; до 2 га для ведения хозяйства; до 0,10 га для строительства в городах; до 0,25 га для строительства в селах; до 0,15 га для строительства в поселках городского типа.

Льготы на проезд

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом и пригородными поездами по пенсионному удостоверению или справке от Пенсионного фонда. Льгота не распространяется на маршрутные такси.

Бесплатная юридическая помощь

Государство обеспечивает пенсионерам бесплатные консультации по вопросам пенсий, социальной поддержки, имущественных споров и т.д.

Скидки на автострахование

Владельцы авто с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт имеют право на 50% скидку на автострахование. Эта льгота не распространяется на лиц, получивших пенсию на льготных условиях до достижения 60 лет.

Бесплатная парковка

Пожилые люди имеют право на бесплатное пользование платными парковками, хотя об этом знают не все. Обратившись в социальные службы пенсионер сможет получить всю надлежащую поддержку и льготы.

Ранее мы писали, что государство оказывает социальную и финансовую поддержку гражданам пожилого возраста, но далеко не все пенсионеры знают, на какие льготы и надбавки они могут рассчитывать. В 2025 году определенные услуги можно будет получить бесплатно или со значительными скидками.

Также мы рассказывали, что долгий трудовой стаж не всегда гарантирует высокие пенсионные выплаты. В 2025 году сумма финансового обеспечения для украинцев с 40-летним стажем будет зависеть от нескольких ключевых факторов.