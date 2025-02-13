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Не все знают — какие льготы и выплаты получают украинцы 60+

13 февраля 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
На этом теряют деньги украинцы в возрасте 60+ — о чем не все знают
Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 2025 года граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, могут рассчитывать на различные виды социальной помощи: дополнительные выплаты, льготы, международную гуманитарную поддержку и надбавки. Однако многие пожилые люди не знают об этих правах, что может лишить их необходимой поддержки.

О том, на чем теряют деньги украинцы старше 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие доплаты могут получить граждане 60+

В 2025 году граждане, которые достигнут 60 лет и имеют не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию по возрасту. Сразу после выхода на пенсию им предоставляются различные льготы для поддержки в повседневной жизни. Для тех, кто не набрал достаточно страхового стажа, предусмотрена социальная помощь.

Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и получающие пенсию менее 3 250 грн, могут претендовать на финансовую помощь от ООН. Дополнительные выплаты предоставляются также одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет. В 2025 году ВПЛ могут получить деньги от государства, это касается и пенсионеров:

  • 2 000 грн на одного человека,
  • 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Эта помощь предназначена для покрытия основных расходов: жилья, питания и лекарств.

О каких льготах знают не все пенсионеры

Граждане Украины, которым исполнилось 60 лет, имеют возможность воспользоваться различными социальными льготами, способствующее снижению их финансовых расходов. В 2025 году они могут рассчитывать на такую помощь:

  • Льготы на коммунальные услуги

Пенсионеры могут получать субсидии, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода домохозяйства. Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий стаж, могут претендовать на полную компенсацию коммунальных услуг. Это касается:

  • педагогов;
  • медиков и фармацевтов;
  • библиотекарей, работников музеев, культуры и образования.

Также предоставляются скидки на твердое топливо и сжиженный газ.

  • Льготы на земельный налог

Пенсионеры освобождаются от земельного налога на:

  1. до 0,10 га для дач;
  2. до 0,01 га для гаражей;
  3. до 0,12 га для садоводства;
  4. до 2 га для ведения хозяйства;
  5. до 0,10 га для строительства в городах;
  6. до 0,25 га для строительства в селах;
  7. до 0,15 га для строительства в поселках городского типа.
  • Льготы на проезд

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом и пригородными поездами по пенсионному удостоверению или справке от Пенсионного фонда. Льгота не распространяется на маршрутные такси.

  • Бесплатная юридическая помощь

Государство обеспечивает пенсионерам бесплатные консультации по вопросам пенсий, социальной поддержки, имущественных споров и т.д.

  • Скидки на автострахование

Владельцы авто с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт имеют право на 50% скидку на автострахование. Эта льгота не распространяется на лиц, получивших пенсию на льготных условиях до достижения 60 лет.

  • Бесплатная парковка

Пожилые люди имеют право на бесплатное пользование платными парковками, хотя об этом знают не все. Обратившись в социальные службы пенсионер сможет получить всю надлежащую поддержку и льготы.

Ранее мы писали, что государство оказывает социальную и финансовую поддержку гражданам пожилого возраста, но далеко не все пенсионеры знают, на какие льготы и надбавки они могут рассчитывать. В 2025 году определенные услуги можно будет получить бесплатно или со значительными скидками.

Также мы рассказывали, что долгий трудовой стаж не всегда гарантирует высокие пенсионные выплаты. В 2025 году сумма финансового обеспечения для украинцев с 40-летним стажем будет зависеть от нескольких ключевых факторов.

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