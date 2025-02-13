На цьому втрачають гроші українці віком 60+ — про що не всі знають

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

З 2025 року громадяни України, які досягли 60-річного віку, можуть розраховувати на різні види соціальної допомоги: додаткові виплати, пільги, міжнародну гуманітарну підтримку та надбавки. Однак багато людей похилого віку не знають про ці права, що може позбавити їх необхідної підтримки.

Про те, на чому втрачають гроші українці старше 60 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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У 2025 році громадяни, які досягнуть 60 років і мають не менше 32 років страхового стажу, можуть оформити пенсію за віком. Відразу після виходу на пенсію їм надаються різні пільги для підтримки у повсякденному житті. Для тих, хто не набрав достатньо страхового стажу, передбачена соціальна допомога.

Пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій та отримують пенсію менше ніж 3 250 грн, можуть претендувати на фінансову допомогу від ООН. Додаткові виплати надаються також самотнім пенсіонерам віком від 80 років. У 2025 році ВПО можуть отримати гроші від держави, це стосується і пенсіонерів:

2 000 грн на одну особу,

3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Ця допомога призначена для покриття основних витрат: житла, харчування та ліків.

Про які пільги знають не всі пенсіонери

Громадяни України, яким виповнилося 60 років, мають можливість скористатися різними соціальними пільгами, які сприятимуть зниженню їх фінансових витрат. У 2025 році вони можуть розраховувати на таку допомогу:

Пільги на комунальні послуги

Пенсіонери можуть отримувати субсидії, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% доходу домогосподарства. Окремі категорії пенсіонерів, які мешкають у сільській місцевості та мають відповідний стаж, можуть претендувати на повну компенсацію комунальних послуг. Це стосується:

педагогів;

медиків і фармацевтів;

бібліотекарів, працівників музеїв, культури та освіти.

Також надаються знижки на тверде паливо та скраплений газ.

Пільги на земельний податок

Пенсіонери звільняються від земельного податку на:

до 0,10 га для дач; до 0,01 га для гаражів; до 0,12 га для садівництва; до 2 га для ведення господарства; до 0,10 га для будівництва в містах; до 0,25 га для будівництва в селах; до 0,15 га для будівництва у селищах міського типу.

Пільги на проїзд

Пенсіонери можуть безплатно користуватися наземним громадським транспортом і приміськими поїздами за пенсійним посвідченням або довідкою від Пенсійного фонду. Пільга не поширюється на маршрутні таксі.

Безплатна юридична допомога

Держава забезпечує пенсіонерам безплатні консультації з питань пенсій, соціальної підтримки, майнових спорів тощо.

Знижки на автострахування

Власники авто з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт мають право на 50% знижку на автострахування. Ця пільга не поширюється на осіб, які отримали пенсію на пільгових умовах до досягнення 60 років.

Безплатне паркування

Люди похилого віку мають право на безплатне користування платними парковками, хоча про це знають не всі. Звернувшись до соціальних служб пенсіонер зможе отримати всю належну підтримку та пільги.

Раніше ми писали, що держава надає соціальну та фінансову підтримку громадянам похилого віку, але далеко не всі пенсіонери знають, на які пільги та надбавки вони можуть розраховувати. У 2025 році певні послуги можна буде отримати безплатно або зі значними знижками.

Також ми розповідали, що довгий трудовий стаж не завжди гарантує високі пенсійні виплати. У 2025 році сума фінансового забезпечення для українців із 40-річним стажем залежатиме від кількох ключових чинників.