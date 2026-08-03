Не все владельцы жилья платят налог на недвижимость: кому не нужно беспокоиться о деньгах

Многоэтажка, деньги в конверте. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы, владеющие некоторыми жилыми и нежилыми объектами, должны ежегодно уплачивать налог на недвижимость. Это платеж, который поступает в местный бюджет и финансирует нужды территориальной общины. Не помешает узнать, кому не придется тратить деньги в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.4 Налогового кодекса.

Льготная площадь жилья в Украине

Согласно нормам закона, налог на недвижимость обязаны уплачивать украинцы, владеющие объектами определенной площади. Точнее, количество квадратных метров по документам должно превышать установленный льготный лимит.

Другими словами, если площадь квартиры или дома не достигает определенного предела, средства в бюджет не взимаются. По состоянию на 2026 год начисление налога на недвижимость начинается с таких значений площади:

для квартиры — от 60 кв.м;

для дома — от 120 кв.м;

для различных типов зданий — от 180 кв.м.

Допустим, человек владеет квартирой площадью 70 кв.м. Тогда база налогообложения составляет всего 10 кв.м. Аналогичный расчет действует для частных домов, однако с другим лимитом. Поэтому не стоит считать, что наличие собственного жилья обязательно является основанием для уплаты налога на недвижимость.

Какая максимальная ставка налога

Фиксированной ставки не существует, поскольку местные власти имеют полномочия утверждать размер налога на недвижимость для конкретной области. В то же время закон запрещает взимать более 1,5% от минимальной заработной платы, действовавшей по состоянию на 1 января отчетного года.

Поскольку в 2025 году минимальная заработная плата составляла 8 000 грн, то максимальная ставка налога — 120 грн за каждый квадратный метр. А за квартиру площадью 70 кв.м придется заплатить до 1 200 грн. Уже в следующем году сумма будет больше, поскольку максимальная ставка от зарплаты в 8 647 грн составляет ориентировочно 130 грн за квадратный метр.

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам не потерять единственное жилье за рубежом. В Испании очень распространено явление окупасов, которые самовольно поселяются в чужих квартирах, пока хозяев нет дома. Изгнать захватчиков можно только с помощью полиции или через суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на квартиры в Украине. Эксперт рынка недвижимости считает, что в течение года стоимость жилья вырастет на 12-15 %. Этому способствует удорожание рабочей силы и строительных материалов.