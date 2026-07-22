Не только пенсия: какие доплаты могут получить украинцы 60+ в августе 2026 года

Надбавки для пенсионеров в августе 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Размер пенсии в Украине зависит не только от страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались взносы. Некоторые категории граждан могут получать дополнительные государственные доплаты. Их сумма варьируется от сотен до нескольких тысяч гривен ежемесячно.

О том, какие доплаты и надбавки к пенсии могут получать пожилые украинцы в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На какие доплаты к пенсии можно рассчитывать в Украине в августе

Часть надбавок Пенсионный фонд Украины назначает автоматически. Но за некоторыми надбавками нужно обращаться самостоятельно — подать заявление и подтвердить право на выплаты. Вот несколько наиболее распространенных видов доплат, которые стоит проверить пенсионерам:

Доплата по возрасту

По достижении определенного возраста пенсионерам могут начислять ежемесячную компенсационную выплату:

300 гривен — после 70 лет;

456 гривен — после 75 лет;

570 гривен — после 80 лет.

Эта доплата назначается автоматически, если размер пенсии не превышает установленный правительством лимит.

Доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе

Дополнительную ежемесячную выплату могут оформить пенсионеры, отвечающие определенным условиям:

они живут одни;

им 80 лет или больше;

получают пенсию по возрасту;

имеют медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Для оформления такой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы.

Надбавка за дополнительный страховой стаж

Если у человека страховой стаж превышает необходимый для назначения пенсии, он может получать надбавку за каждый дополнительный год работы.

Размер такой выплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, поэтому сумма может изменяться в соответствии с государственными социальными стандартами.

Доплата для почетных доноров

Лица со статусом "Почетный донор Украины" имеют право на дополнительную выплату к пенсии. Ее размер составляет 10 % от прожиточного минимума, поэтому сумма может изменяться после пересмотра социальных показателей. Однако с 2026 года новым донорам такая пенсионная доплата уже не назначается.

Выплаты за особые заслуги перед государством

Отдельные граждане могут получать повышенные пенсионные выплаты за значительный вклад в развитие Украины. К таким категориям относятся:

Герои Украины;

лица, удостоенные государственных наград;

представители науки, культуры и спорта;

другие лица, определенные законодательством.

Размер этой надбавки зависит от конкретной категории и может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Дополнительные выплаты для ветеранов

Для отдельных категорий ветеранов предусмотрены специальные доплаты. В частности, речь идет о:

участников боевых действий;

людей с инвалидностью вследствие войны;

членов семей погибших защитников Украины;

других лиц с соответствующим статусом.

Сумма выплаты зависит от категории и статуса пенсионера.

Повышение пенсии для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать, могут получить перерасчет выплат. Если за это время накопился дополнительный страховой стаж, пенсия может увеличиться на несколько сотен гривен или более.

Дополнительная выплата ко Дню Независимости

В августе часть украинцев получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Размер выплаты зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3 100 гривен. В большинстве случаев деньги начислят автоматически, но есть и те, кому нужно подать заявление.

Пожилые люди получат средства вместе с августовской пенсией. Помощь выплатят ветеранам войны, людям с инвалидностью вследствие войны, семьям погибших защитников, жертвам нацистских преследований и другим категориям, предусмотренным законом.

То есть сам статус пенсионера не является основанием для этой выплаты. Получить деньги смогут только те пожилые граждане, которые относятся к одной из определенных законом льготных категорий.

Как проверить, есть ли право на доплату

Не все надбавки назначаются автоматически. Если человек имеет право на дополнительную выплату, но она отсутствует в пенсионном деле, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или проверить информацию через личный кабинет на официальном портале ПФУ.

Возможно, для увеличения размера выплат необходимо подать соответствующее заявление или предоставить дополнительные документы, подтверждающие право на надбавку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года люди с инвалидностью будут и в дальнейшем получать пенсии и государственные выплаты в уже повышенных размерах. Размер пособия зависит от группы инвалидности, страхового стажа, а также от статуса человека — является ли он военнослужащим, ветераном или пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить единовременную выплату от Пенсионного фонда. Это средства, которые не были выплачены ранее из-за задержки с перерасчетом пенсии или оформлением документов. Теперь их перечислят одним платежом.