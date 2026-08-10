Не спешите платить: какие медицинские услуги предоставляются бесплатно

Врач и пациент, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда за консультацию, обследование или другую медицинскую услугу в больнице предлагают заплатить. В то же время часть такой помощи может оказываться бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий.

Что стоит проверить, прежде чем доставать кошелек в больнице, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Михаила Вулаха.

Какие медицинские услуги могут быть бесплатными

В рамках Программы медицинских гарантий пациенты могут бесплатно получать медицинскую помощь при условии соблюдения требований соответствующего пакета. В частности, это может касаться:

первичной медицинской помощи;

консультаций отдельных специалистов;

лабораторных исследований;

электрокардиограммы;

УЗИ, КТ и МРТ по соответствующим показаниям и направлению;

стационарного лечения и операций в учреждениях, имеющих соответствующий договор с НСЗУ;

экстренной медицинской помощи;

отдельных лекарственных средств по программе "Доступные лекарства".

При этом сам факт наличия медицинской услуги в больнице еще не означает, что она автоматически будет бесплатной. Важно, предусмотрена ли она конкретным пакетом ПМГ и выполняет ли медучреждение условия договора с НСЗУ.

Когда за медицинскую услугу могут попросить деньги

Существуют услуги и ситуации, которые не покрываются Программой медицинских гарантий. В таком случае медицинское учреждение может предоставлять их на платной основе. Среди возможных случаев:

услуга не входит ни в один пакет ПМГ;

пациент обратился без необходимого направления;

больница не имеет договора с НСЗУ на соответствующий вид помощи;

речь идет о дополнительных или комфортных услугах;

пациент самостоятельно заказывает услугу, которая не предусмотрена программой.

К платным услугам могут относиться, например, отдельные виды стоматологической помощи, эстетические процедуры или услуги, не имеющие медицинских показаний или не входящие в соответствующий пакет.

В то же время отсутствие направления не всегда означает, что за прием нужно платить. Есть исключения, в частности для обращения к врачу первичной медицинской помощи, а также к некоторым специалистам.

Что делать, если требуют оплату

Если в больнице сообщили, что за услугу нужно заплатить, не стоит сразу соглашаться на оплату. Прежде всего можно попросить сотрудника медучреждения объяснить, почему услуга является платной и на основании какого тарифа ее оплачивают.

Также стоит уточнить:

входит ли услуга в пакет НСЗУ;

имеет ли больница соответствующий договор с НСЗУ;

требуется ли электронное направление;

включена ли услуга в официальный перечень платных услуг учреждения;

какая именно сумма подлежит оплате.

Если медицинское учреждение требует деньги за услугу, которая, по мнению пациента, должна быть бесплатной, целесообразно обратиться к руководителю больницы и попросить предоставить письменное объяснение причин отказа в бесплатном получении помощи.

Почему важно сохранять квитанции

Если за медицинскую услугу все же пришлось заплатить, стоит потребовать официальный платежный документ и сохранить его. Квитанция, чек, договор или другой документ может стать доказательством при последующем обращении к руководству медицинского учреждения или НСЗУ.

Неофициальная передача денег без документального подтверждения значительно затрудняет возможность доказать факт оплаты и обжаловать ситуацию.

Куда обращаться, если бесплатную услугу не предоставляют

Если вопрос не удалось решить непосредственно в больнице, пациент может обратиться в Национальную службу здоровья Украины. Для этого работает контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Ранее НСЗУ также разъясняла, что в случае отказа в бесплатной помощи пациенту следует сначала обратиться к руководителю медучреждения, а если проблема не решена — подать жалобу.

К обращению желательно приложить все имеющиеся доказательства: копии квитанций, письменный отказ, информацию о медицинском учреждении, направление и другие документы.

Можно ли вернуть уже уплаченные деньги

Если пациент уже оплатил медицинскую услугу, а впоследствии выяснилось, что она должна была предоставляться бесплатно в рамках ПМГ, следует не выбрасывать платежные документы и обратиться в медицинское учреждение и НСЗУ. Возможность возврата средств будет зависеть от конкретных обстоятельств, условий соответствующего пакета и того, была ли услуга действительно включена в государственную программу.

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