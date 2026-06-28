Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом
Летние каникулы — это всегда радость для детей, но дополнительные хлопоты для родителей. Вопрос о том, куда пойти с детьми, теперь возникает не только по выходным, а чуть ли не каждый день. Многих спасает поездка на море или в детский лагерь, но это дорого и всего на несколько недель. Однако в большом городе всегда есть развлечения, которые заинтересуют детей разного возраста.
Новини.LIVE рассказывают, куда пойти с детьми в Киеве за небольшие деньги.
Отдых у воды
Спасаться от жары всегда лучше всего у воды. В Киеве для этого есть река Днепр. Для купания, загара или игр на пляже есть три самых популярных места:
- Гидропарк,
- Труханов остров и Днепровская набережная,
- Оболонская набережная.
На каждой из этих локаций есть несколько пляжей, зоны для отдыха, детские площадки, развлечения на воде и т. д. Доступ к воде полностью бесплатный.
Если же вам по душе бассейны, то выбор в столице большой и всё зависит от вашего кошелька. Одними из самых популярных для отдыха с детьми являются:
- "Пирс 39" на ВДНХ,
- Sky Family Park (ТРЦ SkyMall).
Детские развлечения в Киеве
Помимо развлечений у воды в столице есть много интересных мест, где можно погулять с детьми и получить новые эмоции. Стоит посетить:
- зоопарк (детский билет 225 грн),
- динопарк (детский билет 200 грн),
- океанариум (детский билет 329 грн),
- музей медуз (детский билет 249 грн).
Кроме того, интересным приключением станет поездка на Детскую железную дорогу, в Музей авиации или Музей истории пожарной техники.
Если дети любят творческие занятия, то можно посетить самую большую песочницу в Киеве — пространство "Безлад" с зоной магнитов, мольбертов, библиотекой и кафе. Интересным местом для игр и празднования дней рождения является Epiland — батуты, лабиринты и аттракционы.
Также летом можно познакомить детей с особенностями различных профессий, открыв для них Город профессий Kidlandia.
Добавим, что актуальные цены стоит проверять в день посещения. Также во многих местах действуют скидки для детей военнослужащих.
Ранее Новини.LIVE писали, где украинцам отдохнуть в Европе. Мы подобрали пять популярных недорогих курортов.
Также Новини.LIVE рассказывали, что тем, кто планирует летний отпуск с детьми, важно заранее выбрать место для отдыха. Не каждый популярный курорт одинаково удобен для семей. Плохая погода, долгая дорога, слабая инфраструктура или опасная местность могут испортить поездку и взрослым, и детям.
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