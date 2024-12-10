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Нацкешбек и 1000 грн — какие данные раскрываются банками

10 декабря 2024 14:08
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Зимняя поддержка и Национальный кэшбек — какие банковские данные раскрывают
Банковская карта на фоне украинских денег. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Министерство экономики направило банкам объяснения по государственным программам "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек". Там считают, что чрезмерное раскрытие банковских данных нецелесообразно.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как отмечается в письме, Министерство экономики нуждается только в информации о платежных операциях, связанных с украинскими товарами, чтобы получить 10% кэшбека за покупки украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбек".

"Информация об этих платежных операциях является основанием для начисления кэшбека конкретному потребителю за конкретные покупки. Данные о других платежных операциях для реализации программы Министерства экономики не нуждаются. Требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных в случае наличия таких считаем нецелесообразным", — говорится в письме пресс-службы.

Министерство экономики требует от банков пересмотреть договоры с клиентами и другие документы в соответствии с приведенными пояснениями.

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Что касается единовременного государственного пособия гражданам под названием "Зимова єПідтримка", заявителю необходимо открыть счет в соответствии с правилами программы "Национальный кэшбек".

"Вместе с тем, если получатель помощи "Зимняя е Поддержка" на момент подачи заявки не желает быть участником программы "Национальный кэшбек", такой заявитель не должен давать согласие на обработку платежных операций по программе "Национальный кэшбек" и не должен предоставлять разрешение на предоставление информации", – объясняется в письме пресс-службы.

В любой момент граждане могут отозвать разрешение или закрыть банковскую карту "Национальный кэшбек". Для этого следует обратиться к технической поддержке банка.

Сколько человек уже подали заявку на получение выплат по программе "Зимняя е Поддержка"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через "Дію" уже подано более 6 млн заявок на получение тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка".

Также он добавил, что с 10 декабря банки-партнеры присоединятся к программе, и заявку на получение выплаты можно будет подать через них.

До конца 2025 года деньги можно использовать на лекарства, коммунальные услуги, медицинскую помощь и образование или задонатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, для оформления выплаты 1000 грн от государства нужно подать соответствующую заявку в приложении "Дія". Однако некоторые украинцы без современного телефона не смогут это сделать.

Также мы писали, что оформить денежную помощь по программе "Зимова єПідтримка" можно на детей. Украинцы жалуются на то, что возникает проблема, если у ребенка и матери разные фамилии.

Минэкономики выплаты єПідтримка банковская тайна кэшбэк тысяча Зеленского

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