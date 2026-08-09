Национальный банк уберет их из обращения: что не так с купюрами по 500 гривен

Купюра 500 грн в руках, здание Нацбанка. Фото: НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине регулярно обновляют наличный оборот, изымая старые банкноты. В частности с 1 августа 2024 года некоторые купюры гривны перестали выдавать в кассах финансовых учреждений. В то же время эти деньги остаются действительным платежным средством и могут без ограничений использоваться в расчетных операциях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры гривны могут исчезнуть из обращения в течение нескольких лет.

Что не так с банкнотами по 500 грн

Национальный банк приступил к постепенному изъятию из обращения купюр номиналом 500 гривен в августе 2024 года. Речь идет о наличных образца 2003-2007 годов (третьего поколения). Их хотят полностью заменить на более современные и защищенные банкноты четвертого поколения.

Купюры 500 грн третьего и четвертого поколений. Фото: НБУ

Уже несколько лет эти деньги не выдают в кассах банков, благодаря чему финучреждения не возвращают их в обращение, а изымают и передают для дальнейшей утилизации. С другой стороны, украинцы могут без ограничений использовать старые наличные в расчетах, поскольку закон требует принимать их в качестве оплаты за товары и услуги без ограничений.

"Банкноты номиналом 500 гривен старого образца почти 18 лет находятся в обращении, в частности более восьми последних лет одновременно с банкнотами современного поколения", — пояснили в НБУ.

Какие купюры гривны изымают из обращения

Национальный банк постепенно выводит из обращения бумажные деньги номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 гривен третьего поколения, то есть образцов 2003-2007 годов. Они отличаются устаревшими защитными элементами, поэтому более уязвимы для подделки.

Нашим гражданам не нужно специально обменивать банкноты, поскольку они остаются действительными средствами платежа до момента полного вывода из обращения. В то же время утратили платежеспособность купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.

Гривны первого и второго поколений больше не пригодны к использованию, однако их можно заменить на платежные купюры/монеты в отделениях Национального банка или уполномоченных финансовых учреждениях до конца военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда выпустят купюры евро с новым дизайном. Европейский центральный банк планирует согласовать изображения на наличных до конца 2026 года. А печать хотят завершить в течение следующих нескольких лет, однако конкретной даты нет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известно о новом номинале гривны. В Украине введут купюры по 2 000 грн в сентябре 2026 года. Мы разобрались, каким будет дизайн наличных и почему возникла необходимость в использовании более крупного номинала.