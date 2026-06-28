Налоги для пенсионеров: кто должен заплатить за землю в 2026 году

Земельный налог для пенсионеров. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцы, получающие пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако такая льгота действует только при определенных условиях и распространяется не на всю землю, а лишь в пределах установленных законом норм. Поэтому важно знать, какие правила действуют и кому нужно платить в 2026 году.

О том, кто из пенсионеров должен платить земельный налог в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Черкасской области.

В каких случаях пенсионеры должны платить земельный налог

Пенсионеры могут не платить налог за земельный участок для ведения личного сельського хозяйства площадью до 2 гектаров. Также льгота распространяется на землю под жилым домом и хозяйственными постройками. Максимальная площадь зависит от населенного пункта:

до 0,10 га в городах;

до 0,25 га в селах;

до 0,15 га в поселках.

Кроме того, не облагаются налогом земельные участки площадью до 0,10 га для дачного строительства, до 0,01 га для строительства индивидуального гаража и до 0,12 га для садоводства.

Если площадь земельного участка превышает установленный лимит, льгота все равно сохраняется. Но в таком случае налог нужно будет уплачивать только за ту часть земли, которая превышает разрешенную норму.

Если право на льготу возникло в течение года, оно начинает действовать с месяца, следующего за его оформлением. И наоборот, если человек утратил право на освобождение от налога, начисление возобновляется со следующего месяца.

Как оформить льготы по уплате земельного налога

Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в налоговую службу по месту нахождения земельного участка и предоставить документ, подтверждающий такое право. Для пожилых людей таким документом является пенсионное удостоверение.

Воспользоваться льготой могут не только пенсионеры по возрасту. Закон также освобождает от уплаты земельного налога военнослужащих, ветеранов войны, а также людей с инвалидностью I и II групп.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцы земельных участков в Украине должны уплачивать отдельный налог. Если землю продают, в некоторых случаях также необходимо уплатить налог с продажи. Но если участок достался по наследству, закон позволяет не платить этот налог.

Также Новини.LIVE сообщали, что до 1 июля 2026 года владельцы недвижимости получат уведомление от налоговой с указанием суммы налога. Если не уплатить его вовремя, возникнет задолженность и может быть начислен штраф.