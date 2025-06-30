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Главная Экономика Таможенный контроль — за что украинцев могут наказать на границе

Таможенный контроль — за что украинцев могут наказать на границе

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:06
Пересечение границы в 2025 — за какие вещи могут оштрафовать или задержать
Багаж мужчины проверяют на границе. Фото: УНИАН

Планируя пересечение границы, украинцам стоит заранее ознакомиться с перечнем вещей, запрещенных или ограниченных к перевозке. Иначе имущество могут изъять или даже применить более жесткие санкции.

О том, что необходимо знать, чтобы не нарушить правила, напомнили в Государственной таможенной службе Украины.

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Что категорически нельзя перевозить через границу

В перечень предметов, ввоз которых полностью запрещен, входят:

  • любые виды оружия;
  • порнографическая продукция;
  • наркотические и ядовитые вещества;
  • предметы антиквариата и археологические артефакты без соответствующих подтверждающих документов;
  • продукты животного происхождения: мясо, молочные изделия, консервы, а также картофель;
  • дикие животные и изделия из них (шкуры хищников, чучела, икра редких рыб и т.д.), если отсутствует специальное разрешение;
  • рецептурные лекарственные средства с содержанием кодеина или эфедрина.

Если вы имеете при себе запрещенные лекарства для лечения, то обязательно нужно иметь:

  • чек из аптеки;
  • рецепт врача;
  • медицинскую карточку;
  • справку с диагнозом и названием препарата (разрешенный объем — до 500 мл).

Относительно безрецептурных медикаментов — разрешено провозить не более 5 упаковок и только для личного использования.

Что разрешено перевозить в ограниченном количестве

При пересечении границы с собой можно иметь:

  1. Наличные: без декларирования можно перевозить сумму до 10 тысяч евро.
  2. Электроника: не более одной единицы техники одного вида (например, один смартфон или фотоаппарат). Если больше — обязательная декларация.
  3. Алкоголь и табак: до 2 пачек сигарет (обычных или электронных), 10 сигар, 50 г табака, 1 л крепкого алкоголя (более 22%), 2 л слабоалкогольного (до 22%), 4 л вина, 16 л пива.
  4. Пищевые продукты: до 5 кг фруктов или овощей, 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и продуктов из них, до 0,5 кг кофе, 100 г чая, 2 кг меда, 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (при условии, что животное путешествует вместе с вами).

Какое наказание грозит нарушителям

Если в вашем багаже обнаружат запрещенные продукты — например, молоко или мясо — их придется выбросить. Только после этого таможенники позволят пересечь границу.

В случае перевозки товаров сверх разрешенной нормы вас могут оштрафовать — обычно это 50 евро за каждую единицу (например, за бутылку алкоголя или блок сигарет).

А вот если речь идет о серьезных нарушениях, например контрабанда наркотиков или оружия — дело может приобрести уголовный характер, включая задержание.

Поэтому перед выездом внимательно проверьте свой багаж, медицинские препараты, электронику и документы. Это поможет избежать неприятностей и задержек на таможне.

Ранее мы писали, что автобус остается популярным способом выезда из Украины в соседние страны. Но иногда пассажирам могут отказать в посадке.

Также мы рассказывали, что часто украинцы везут за границу наличные — в долларах или евро. Но не все знают об обязательном декларировании валюты, что может стать проблемой при пересечении границы.

граница штраф нарушения таможня выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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