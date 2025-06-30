Пересечение границы в 2025 — за какие вещи могут оштрафовать или задержать

Багаж мужчины проверяют на границе. Фото: УНИАН

Планируя пересечение границы, украинцам стоит заранее ознакомиться с перечнем вещей, запрещенных или ограниченных к перевозке. Иначе имущество могут изъять или даже применить более жесткие санкции.

О том, что необходимо знать, чтобы не нарушить правила, напомнили в Государственной таможенной службе Украины.

Реклама

Читайте также:

Что категорически нельзя перевозить через границу

В перечень предметов, ввоз которых полностью запрещен, входят:

любые виды оружия;

порнографическая продукция;

наркотические и ядовитые вещества;

предметы антиквариата и археологические артефакты без соответствующих подтверждающих документов;

продукты животного происхождения: мясо, молочные изделия, консервы, а также картофель;

дикие животные и изделия из них (шкуры хищников, чучела, икра редких рыб и т.д.), если отсутствует специальное разрешение;

рецептурные лекарственные средства с содержанием кодеина или эфедрина.

Если вы имеете при себе запрещенные лекарства для лечения, то обязательно нужно иметь:

чек из аптеки;

рецепт врача;

медицинскую карточку;

справку с диагнозом и названием препарата (разрешенный объем — до 500 мл).

Относительно безрецептурных медикаментов — разрешено провозить не более 5 упаковок и только для личного использования.

Что разрешено перевозить в ограниченном количестве

При пересечении границы с собой можно иметь:

Наличные: без декларирования можно перевозить сумму до 10 тысяч евро. Электроника: не более одной единицы техники одного вида (например, один смартфон или фотоаппарат). Если больше — обязательная декларация. Алкоголь и табак: до 2 пачек сигарет (обычных или электронных), 10 сигар, 50 г табака, 1 л крепкого алкоголя (более 22%), 2 л слабоалкогольного (до 22%), 4 л вина, 16 л пива. Пищевые продукты: до 5 кг фруктов или овощей, 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и продуктов из них, до 0,5 кг кофе, 100 г чая, 2 кг меда, 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (при условии, что животное путешествует вместе с вами).

Какое наказание грозит нарушителям

Если в вашем багаже обнаружат запрещенные продукты — например, молоко или мясо — их придется выбросить. Только после этого таможенники позволят пересечь границу.

В случае перевозки товаров сверх разрешенной нормы вас могут оштрафовать — обычно это 50 евро за каждую единицу (например, за бутылку алкоголя или блок сигарет).

А вот если речь идет о серьезных нарушениях, например контрабанда наркотиков или оружия — дело может приобрести уголовный характер, включая задержание.

Поэтому перед выездом внимательно проверьте свой багаж, медицинские препараты, электронику и документы. Это поможет избежать неприятностей и задержек на таможне.

Ранее мы писали, что автобус остается популярным способом выезда из Украины в соседние страны. Но иногда пассажирам могут отказать в посадке.

Также мы рассказывали, что часто украинцы везут за границу наличные — в долларах или евро. Но не все знают об обязательном декларировании валюты, что может стать проблемой при пересечении границы.