Ограничения на границе с Венгрией — какие товары запрещено брать с собой в 2025

Проверка багажа. Фото: УНИАН

Граждане Украины могут путешествовать в Венгрию без визы, используя биометрический загранпаспорт. Максимальная продолжительность пребывания составляет 90 дней в рамках безвизового режима.

О том, какие таможенные ограничения действуют на Венгерской границе в 2025 году, отмечается на сайте посольства страны в Киеве.

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Что запрещено ввозить на территорию Венгрии

Согласно таможенным правилам, в Венгрию строго запрещено ввозить следующие категории товаров и веществ:

оружие;

наркотики;

порнографические материалы;

медикаменты, требующие рецепта;

вещества с радиоактивными компонентами.

Кроме того, мясные и молочные продукты из стран, не являющихся членами ЕС, также запрещены к ввозу. Исключения касаются только Андорры, Исландии, Хорватии, Фарерских островов и Гренландии, при условии, что объемы продукции незначительны.

Под запретом также находятся редкие виды флоры и фауны и изделия из них, в частности: слоновая кость, черепашьи панцири, кораллы, кожа рептилий, древесина из Амазонских лесов. Если путешественник перевозит предметы гардероба, изготовленные из таких материалов (меховые пальто, обувь и т.д.), требуется специальное разрешение.

При пересечении венгерской границы автомобилем или поездом разрешено перевозить личные вещи некоммерческого назначения на сумму до 300 евро. Если вы путешествуете самолетом или морским транспортом, этот предел возрастает до 430 евро. Для детей до 15 лет лимит составляет 150 евро.

Кроме того, если общая сумма наличных, которую вы имеете с собой, или ее эквивалент в валюте превышает 10 000 евро, ее необходимо задекларировать при прохождении таможенного контроля.

Ограничения в отношении алкоголя и табака

Лица, достигшие 17-летнего возраста, могут ввозить в Венгрию в таких количествах:

40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или до 50 г табака (для путешествий авто/поездом). При авиа- или морских путешествиях лимиты увеличиваются в 5 раз;

алкогольные напитки: 1 литр крепкого алкоголя (более 22% об.), или спирт 80%, до 2 литров слабого алкоголя (менее 22%), 4 литра вина и до 16 литров пива.

Какие товары можно ввозить в ограниченном количестве

Путешествуя из третьих стран, включая Украину, вы можете ввезти в Венгрию:

сахар — до 20 кг;

до 20 кг потрошеной рыбы;

макароны или крупы — не более 5 кг;

кофе — до 500 г, чай — максимум 100 г;

топливо в канистре — не более 10 литров;

подержанную бытовую технику — до 2 единиц, при условии, что стоимость не превышает 300 евро.

Домашние любимцы, которые путешествуют с вами, должны иметь чип или татуировку, прививки против бешенства и ветеринарный паспорт. Медикаменты — только для индивидуального употребления. Если это рецептурные препараты, то нужно иметь справку от врача с указанным диагнозом.

Ранее мы писали, что перед поездкой за границу украинцам стоит проверить список запрещенных и ограниченных к ввозу вещей. В случае нарушения их могут изъять или наложить штраф.

Также мы рассказывали, что следует учесть правила перевозки валюты. Вывозить значительную сумму без декларации запрещено. Игнорирование этого требования может привести к серьезным проблемам на границе.