Обмеження на кордоні з Угорщиною — які товари заборонено брати з собою у 2025

Перевірка багажу. Фото: УНІАН

Громадяни України можуть подорожувати до Угорщини без візи, використовуючи біометричний закордонний паспорт. Максимальна тривалість перебування становить 90 днів у рамках безвізового режиму.

Про те, які митні обмеження діють на Угорському кордоні у 2025 році, зазначається на сайті посольства країни в Києві.

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Що заборонено ввозити на територію Угорщини

Згідно з митними правилами, до Угорщини суворо заборонено ввозити такі категорії товарів і речовин:

зброю;

наркотики;

порнографічні матеріали;

медикаменти, які потребують рецепта;

речовини з радіоактивними компонентами.

Крім того, м’ясні та молочні продукти з країн, що не є членами ЄС, також заборонені до ввезення. Винятки стосуються лише Андорри, Ісландії, Хорватії, Фарерських островів та Гренландії, за умови, що обсяги продукції незначні.

Під забороною також перебувають рідкісні види флори та фауни та вироби з них, зокрема: слонова кістка, черепашачі панцири, корали, шкіра рептилій, деревина з Амазонських лісів. Якщо мандрівник перевозить предмети гардероба, виготовлені з таких матеріалів (хутряні пальта, взуття тощо), потрібен спеціальний дозвіл.

При перетині угорського кордону автомобілем або поїздом дозволено перевозити особисті речі некомерційного призначення на суму до 300 євро. Якщо ви подорожуєте літаком чи морським транспортом, ця межа зростає до 430 євро. Для дітей до 15 років ліміт становить 150 євро.

Окрім того, якщо загальна сума готівки, яку ви маєте з собою, або її еквівалент у валюті перевищує 10 000 євро, її необхідно задекларувати під час проходження митного контролю.

Обмеження щодо алкоголю та тютюну

Особи, які досягли 17-річного віку, можуть ввозити до Угорщини в таких кількостях:

40 сигарет або 20 сигарил, або 10 сигар, або до 50 г тютюну (для подорожей авто/поїздом). При авіа- чи морських подорожах ліміти збільшуються у 5 разів;

алкогольні напої: 1 літр міцного алкоголю (понад 22% об.), або спирт 80%, до 2 літрів слабкого алкоголю (менше ніж 22%), 4 літри вина та до 16 літрів пива.

Які товари можна ввозити в обмеженій кількості

Подорожуючи з третіх країн, включаючи Україну, ви можете ввезти до Угорщини:

цукор — до 20 кг;

до 20 кг патраної риби;

макарони чи крупи — не більше 5 кг;

каву — до 500 г, чай — максимум 100 г;

пальне в каністрі — не більше 10 літрів;

вживану побутову техніку — до 2 одиниць, за умови, що вартість не перевищує 300 євро.

Домашні улюбленці, які подорожують з вами, повинні мати чіп або татуювання, щеплення проти сказу та ветеринарний паспорт. Медикаменти — лише для індивідуального вживання. Якщо це рецептурні препарати, то потрібно мати довідку від лікаря із зазначеним діагнозом.

Раніше ми писали, що перед поїздкою за кордон українцям варто перевірити список заборонених і обмежених до ввезення речей. У разі порушення їх можуть вилучити або накласти штраф.

Також ми розповідали, що слід врахувати правила перевезення валюти. Вивозити значну суму без декларації заборонено. Ігнорування цієї вимоги може призвести до серйозних проблем на кордоні.