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Месяц за три — кому засчитают льготный стаж для пенсии

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Дата публикации 7 июня 2025 07:15
Пенсии в Украине — кто имеет право на тройной стаж
Калькулятор в руках. Фото: Freepik

В Украине для получения пенсии по возрасту необходимо иметь определенный страховой стаж. Некоторые категории граждан, в частности военнослужащие, имеют право на льготную выслугу лет, которая считается по формуле "месяц за три", но только при определенных условиях.

Что такое льготная выслуга лет во время военного положения и кому она доступна, объяснили специалисты "Мережі права".

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Полномасштабная война и мобилизация граждан для участия в боевых действиях, как объясняют юристы, повлекли изменения в законодательство, регулирующее вопросы исчисления выслуги лет во время военного положения.

В частности, сейчас есть выводы Верховного суда, который решил: стаж военнослужащих во время военного положения надо исчислять по формуле "один месяц за три".

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" предусматривает, что льготная выслуга лет распространяется на следующие категории граждан:

  1. Военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований, органов государственной безопасности и внутренних дел.
  2. Полицейские, представители рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, органов и подразделений гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины.
  3. Сотрудники Службы судебной охраны.
  4. Представители начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины.
  5. Представители рядового и начальствующего состава государственной пожарной охраны.
  6. Рядовой и начальствующий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
  7. Бывшие работники милиции с выслугой 5+ лет, которые продолжили работать госслужащими или на других должностях в системе МВД/полиции.
  8. Граждане других государств (военнослужащие их формирований), которые постоянно проживают в Украине и имеют право на пенсию по международным договорам.

Стоит отметить, что вышеупомянутым категориям граждан тройной стаж начисляется при условии минимум 30 дней службы в зоне боевых действий. Если речь идет только о службе в тылу, то на льготную пенсию такое лицо рассчитывать не может.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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