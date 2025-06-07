Пенсії в Україні — хто має право на потрійний стаж

Калькулятор в руках. Фото: Freepik

В Україні для отримання пенсії за віком необхідно мати певний страховий стаж. Деякі категорії громадян, зокрема військовослужбовці, мають право на пільгову вислугу років, яка рахується за формулою "місяць за три", але лише за певних умов.

Що таке пільгова вислуга років під час воєнного стану і кому вона доступна, пояснили фахівці "Мережі права".

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Повномасштабна війна та мобілізація громадян для участі у бойових діях, як пояснюють юристи, спричинили зміни до законодавства, яке регулює питання обчислення вислуги років під час воєнного стану.

Зокрема, зараз є висновки Верховного суду, який вирішив: стаж військовослужбовців під час воєнного стану треба обчислювати за формулою "один місяць за три".

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачає, що пільгова вислуга років поширюється на такі категорії громадян:

Військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки та внутрішніх справ. Поліцейські, представники рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, органів і підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України. Співробітники Служби судової охорони. Представники начальницького складу Національного антикорупційного бюро України. Представники рядового та начальницького складу державної пожежної охорони. Рядовий та начальницький склад Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Колишні працівники міліції з вислугою 5+ років, які продовжили працювати держслужбовцями або на інших посадах у системі МВС/поліції. Громадяни інших держав (військовослужбовці їх формувань), які постійно проживають в Україні та мають право на пенсію за міжнародними договорами.

Варто зазначити, що вищезазначеним категоріям громадян потрійний стаж нараховується за умови мінімум 30 днів служби у зоні бойових дій. Якщо йдеться лише про службу в тилу, то на пільгову пенсію така особа розраховувати не може.

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