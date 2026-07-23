Минус 150 грн ежемесячно: как абонентам Киевстара отказаться от лишних услуг

Магазин Киевстара, мужчина с телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Некоторые клиенты мобильных операторов могут не пользоваться всеми услугами, входящими в тарифные планы. Абонентам Киевстара предложили вариант для экономии средств. Он подойдет украинцам, которые минимально тратят интернет-трафик, в основном звоня для разговоров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы Киевстара подходят только для звонков.

Как сэкономить на мобильной связи

Не всем абонентам требуется домашний интернет, минуты для звонков в роуминге, даже мобильный трафик. Однако операторы очень редко предоставляют клиентам специальные предложения, наполнение которых включает лишь звонки по Украине. Такие тарифные планы будут нерентабельными из-за низкой стоимости.

Но в Киевстаре предложили выгодную акцию. Пользователи тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Легкий", что стоит 450 грн в месяц, могут активировать Суперсилу "Экономия" и снизить стоимость пакета услуг до 300 грн. При этом наполнение будет значительно ограничено.

"Звоните преимущественно на Киевстар и почти не пользуетесь другими услугами? Подключите Суперсилу Экономия — экономьте 150 грн на плате за тариф и оставьте себе только 500 МБ и безлим на Киевстар", — рассказали в компании.

Объем услуг по тарифному плану

С Суперсилой "Экономия" абоненты получат такое наполнение на месяц:

500 МБ трафика (по Украине и в роуминге);

безлим звонки в сети;

35 минут в разговоры.

Стандартный объем услуг для клиентов подписки включает 20 ГБ трафика (плюс еще 20 ГБ за своевременную оплату), 15 ГБ в роуминге, безлим на звонки в сети, 300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу, 300 SMS, Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с, одну Суперсилу на выбор.

Чтобы активировать предложение, необходимо найти Суперсилу в мобильном приложении "Мой Киевстар", позвонить по номеру 477*65 либо ввести комбинацию 477*65#. После подключения новые условия заработают со следующей плановой оплаты пакета услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара и lifecell проверить историю расходов. В мобильных приложениях операторов можно узнать, на какие услуги были потрачены деньги. Плюс компании предоставляют возможность заказа детализированных счетов (платно или бесплатно).

Также Новини.LIVE рассказывали, что абонентам lifecell предложили уникальную услугу. С июля 2026 года они могут перенести мобильный номер в сеть через Дію. Lifecell является единственным мобильным оператором Украины, который предоставляет такую возможность.