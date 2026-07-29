Минимальная зарплата с 1 августа: какой будет сумма и что от нее зависит

Размер минимальной заработной платы в Украине с 1 августа. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине размер минимальной заработной платы является одним из ключевых социальных показателей. Именно от него зависит не только уровень оплаты труда, но и суммы отдельных налогов, социальных взносов, а также размер штрафов за нарушение трудового законодательства.

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 августа 2026 года и что от неё зависит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года минимальная зарплата в Украине не изменится. Она, как и с начала года, составит 8 647 грн в месяц, а минимальная почасовая оплата труда останется на уровне 52 грн. Повышение этого социального стандарта в августе не запланировано.

Также стоит учитывать, что официальный размер минимальной зарплаты не равен сумме, которую работник получает на руки. Из заработной платы обязательно удерживают:

5% военного сбора;

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

После уплаты налогов украинцы фактически получают 6 658 грн.

Если работник полностью отработал установленную месячную норму рабочего времени, работодатель не имеет права выплатить ему меньше минимальной зарплаты. Если начисленная сумма окажется ниже, ее должны доначислить до установленного законом уровня. За несоблюдение этого требования работодателю грозят штрафы.

На что влияет размер минимальной зарплаты в Украине

Минимальная заработная плата используется для расчета ряда важных показателей. В частности, она влияет на размер единого социального взноса (ЕСВ).

В соответствии со статьей 32 Закона о Госбюджете на 2026 год, максимальная база для начисления ЕСВ составляет 20 минимальных зарплат, то есть 172 940 грн. В 2026 году действуют следующие показатели:

максимальная база начисления ЕСВ — 172 940 грн;

максимальный ЕСВ по ставке 22% — 38 046,80 грн;

максимальный ЕСВ по ставке 8,41% — 14 544,25 грн;

минимальный ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) — 1 902,34 грн.

На что влияет минимальная зарплата в Украине. График: Новини.LIVE

Размер минимальной зарплаты также влияет на финансовую ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства.

Так, за использование труда неоформленного работника в 2026 году предусмотрен штраф в размере 86 470 грн за каждого такого работника.

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда работодателю придется уплатить 17 294 грн (две минимальные зарплаты) за каждого работника, в отношении которого выявлено нарушение.

За прочие нарушения требований трудового законодательства предусмотрен штраф в размере 8 647 грн, то есть одной минимальной заработной платы, за каждый установленный факт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года полицейские по-прежнему будут получать зарплату по действующим правилам — без каких-либо доплат или изменений. Хотя Верховная Рада уже поддержала новый закон об оплате труда правоохранителей, он вступит в силу только с 1 января 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что с января 2026 года минимальная почасовая зарплата в Германии составляет 13,90 евро до уплаты налогов. В июле ее размер останется прежним, ведь повышение уже произошло в начале года, и пересмотр пока не планируется.