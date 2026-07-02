Минимальная и средняя зарплата директора школы: что будет с доходами в июле

Зарплата директора школы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине расчет зарплат учителей осуществляется по четкому алгоритму. Денежное вознаграждение педагогических сотрудников зависит от должностного оклада и различных надбавок. Мы разобрались, на какие минимальные и средние суммы доходов могут рассчитывать директора учебных заведений по состоянию на июль 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие зарплаты точно получат директора украинских школ в ближайшее время.

Минимальный должностной оклад

Согласно приказу МОН № 557, директору школы могут присвоить тарифный разряд в диапазоне 14-18. Именно это определяет базовую должностную ставку, размер которой устанавливается путем умножения коэффициента ТР по Единой тарифной сетке (ЕТС) на 3 470 грн.

Кроме того, директор школы может рассчитывать на обязательные доплаты, включающие повышение оклада на 40% (постановление КМУ № 1749), надбавку от 5% за престижность труда (постановление КМУ № 373) и доплату от 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286).

С учетом этих показателей мы определили минимальную зарплату директора школы в Украине по состоянию на июль 2026 года:

14 ТР — от 14 175 грн;

15 ТР — от 14 980 грн;

16 ТР — от 16 037 грн;

17 ТР — от 17 094 грн;

18 ТР — от 18 150 грн.

Мы не включили в расчет другую обязательную надбавку — за выслугу лет (от 10% до 30% должностного оклада). Директор школы, по логике, должен претендовать на эту доплату априори, ведь ее назначение зависит от наличия педагогического стажа (от трех лет).

Однако бывают случаи, когда должность занимает специалист, вообще не имеющий опыта работы в школе. Например, успешный менеджер из другой сферы деятельности или сотрудник образования, который ранее не преподавал. Поэтому надбавка за выслугу лет не гарантирована каждому директору.

Какая средняя зарплата директора школы

Диапазон денежного вознаграждения довольно широкий, ведь педагогам, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, устанавливают надбавки за почетное звание (20% или 40%), сертификацию (20%), обустройство инклюзивных классов (20%), классное руководство (20-25%) и др.

Согласно данным крупного кадрового портала, средний доход директора учебного заведения в Украине составляет 26 000 грн в июле 2026 года. Что интересно, с начала года наблюдается нисходящая тенденция, поскольку в январе сумма находилась на уровне 37 500 грн. В аналогичный период 2025-го (июль) средняя зарплата составляла 35 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что учителям назначают надбавку за выслугу лет. Они могут рассчитывать на дополнительное денежное вознаграждение от 10% до 30% должностного оклада. Мы разобрались, в каких случаях устанавливается надбавка и кому.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько минимально зарабатывают молодые учителя в Украине. Должностные оклады зависят от тарифного разряда по ЕТС. Кроме того, педагоги без стажа могут рассчитывать на обязательные повышения доходов и несколько надбавок в июле 2026 года.