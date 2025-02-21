Новые контракты для молодежи — сколько бойцов планирует призвать Украина и где возьмут деньги

Военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В украинском обществе не утихают дискуссии относительно "справедливости" новых годовых контрактов для молодежи от 18 до 24 лет. В то же время, заявки на его заключение подало уже более 10 тыс. человек.

Новини.LIVE разбирались, сколько новобранцев требуется призвать на службу, чтобы изменить ситуацию на поле боя, а также сколько денег на это требуется и где их собираются взять.

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"Чтобы изменить ситуацию на фронте нужно 100 тыс. человек"

В мобильном приложении Резерв+ зафиксировано более 10 тысяч обращений относительно заключения добровольного годового контракта в Вооруженных силах Украины для молодежи в возрасте 18−24 лет. Об этом на днях заявили в Минобороны.

Точное число бойцов, которых планируют привлечь на службу по новым контракам в ведомстве не раскрывают. Однако известно, что на первом этапе планируют сформировать шесть новых бригад ВСУ.

Как рассказал Новини.LIVE украинский военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов, в зависимости от типа (мотопехотная, штурмовая, итп), в одну бригаду входят в среднем 3,5-5 тыс. человек.

"Отдельные бригады могут составлять 7-8 тыс. человек. А в среднем, 3,5-5 тыс. То есть, 10 бригад — это порядка 40-45 тыс. человек", — сказал нам Жданов.

В то же время, он оценивает инициативу положительно, но отмечает, что мотивация могла бы быть и больше.

"Предложение неплохое. Но, на мой взгляд, слабенькое. Можно было более щедрое предложение сделать. Особенно, учитывая, что таким образом пытаются привлечь самую лучшую возрастную категорию", — сказал нам Жданов. По его словам, если сравнивать с другими странами, то в США, за участие в боевых действиях платят как минимум в два раза больше. А у нашего врага мотивация начинается от 250 до 400 тыс. рублей или от 2,5 до 4 тыс. долл. по нынешнему курсу.

При этом, чтобы изменить ситуацию на поле боя, по оценкам Жданова, Украине нужно привлечь порядка 100 тыс. новобранцев.

"До 100 тыс. человек могут повлиять на ситуацию на фронте. Имея комплект резерва численностью до 100 тыс. человек можно организовать ротацию на поле боя. Но, опять-таки, есть очень много вопросов к военному руководству. Если верить президенту, который говорит, что у нас армия 1 млн человек, а на "нуле" воюют 150 тыс., то где ротация?! Прошел год. В такой ситуации, назвать какую-то цифру — это пальцем в небо. Нужна ревизия личного состава", — сказал Новини.LIVE Жданов.

Сколько нужно денег?

Как сказал Новини.LIVE член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, на сегодняшний день, говорить про какие-то конкретные цифры можно разве что условно.

"Например, за прошлый год на общих условиях, без каких-либо мотивационных условий, изъявило желание вступить в силы обороны несколько тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет. В этом году, учитывая мотивационные пакеты, динамика может быть неплохой", — сказал нам Вениславский.

В то же время, если ориентироваться на 6 бригад, о которых заявили в Минобороне, то это приблизительно 20 тыс. человек., или порядка 20 млрд грн дополнительно.

Как заверил Новини.LIVE Вениславский, деньги на выплату денежного обеспечения военным в бюджете заложены. А если их будет не хватать, то депутаты будут вносить соответствующие бюджетные правки в "ручном" режиме.

"Нужно учитывать, что если бы это же количество людей было мобилизирвоано, то они точно также бы получали выплаты из бюджета. На эти цели средства и так заложены в бюджете. А если мы будем видеть, что их не хватает, то ВР по обращению Правительства будет вносить правки и решать вопросы с нехваткой", — сказал Новини.LIVE Вениславский.

Напомним, согласно договоренности с нашими международными партнерами, средства, поступающие в Украину из-за границы, могут использоваться исключительно на невоенные нужды. В то же время все расходы на финансирование армии покрываются исключительно за счет собственных доходов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 11 февраля Кабинет Министров Украины опубликовал постановление от 11.02.2025 г. № 153, которое определяет условия экспериментального проекта по контрактам для 18-25 летних. Этим постановлением решили повысить мотивацию к прохождению службы в ВСУ некоторых категорий граждан, а именно молодежи, которая пока не подлежит мобилизации.

Также мы рассказывали, как отреагировали на инициативу военные.