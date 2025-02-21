Нові контракти для молоді — скільки бійців планує призвати Україна і де візьмуть гроші

Військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

В українському суспільстві не вщухають дискусії щодо "справедливості" нових річних контрактів для молоді від 18 до 24 років. Водночас заявки на його укладення подало вже понад 10 тис. осіб.

Новини.LIVE розбиралися, скільки новобранців потрібно призвати на службу, щоб змінити ситуацію на полі бою, а також скільки грошей на це потрібно і де їх збираються взяти.

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"Щоб змінити ситуацію на фронті потрібно 100 тис. осіб"

У мобільному застосунку Резерв+ зафіксовано понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України для молоді віком 18-24 років. Про це днями заявили в Міноборони.

Точну кількість бійців, яких планують залучити на службу за новими контрактами, у відомстві не розкривають. Однак відомо, що на першому етапі планують сформувати шість нових бригад ЗСУ.

Як розповів Новини.LIVE український військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов, залежно від типу (мотопіхотна, штурмова тощо), до однієї бригади входять у середньому 3,5-5 тис. осіб.

"Окремі бригади можуть становити 7-8 тис. осіб. А в середньому, 3,5-5 тис. Тобто, 10 бригад — це близько 40-45 тис. осіб", — сказав нам Жданов.

Водночас він оцінює ініціативу позитивно, але зазначає, що мотивація могла б бути і більшою.

"Пропозиція непогана. Але, на мій погляд, слабенька. Можна було більш щедру пропозицію зробити. Особливо, враховуючи, що таким чином намагаються залучити найкращу вікову категорію", — сказав нам Жданов. За його словами, якщо порівнювати з іншими країнами, то в США за участь у бойових діях платять щонайменше вдвічі більше. А в нашого ворога мотивація починається від 250 до 400 тис. рублів або від 2,5 до 4 тис. дол. за нинішнім курсом.

При цьому, щоб змінити ситуацію на полі бою, за оцінками Жданова, Україні потрібно залучити близько 100 тис. новобранців.

"До 100 тис. осіб можуть вплинути на ситуацію на фронті. Маючи комплект резерву чисельністю до 100 тис. осіб можна організувати ротацію на полі бою. Але, знову-таки, є дуже багато запитань до військового керівництва. Якщо вірити президенту, який каже, що у нас армія 1 млн осіб, а на "нулі" воюють 150 тис., то де ротація?! Минув рік. У такій ситуації назвати якусь цифру — це пальцем у небо. Потрібна ревізія особового складу", — сказав Новини.LIVE Жданов.

Скільки потрібно грошей?

Як сказав Новини.LIVE член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, на сьогодні говорити про якісь конкретні цифри можна хіба що умовно.

"Наприклад, за минулий рік на загальних умовах, без будь-яких мотиваційних умов, виявило бажання вступити до сил оборони кілька тисяч осіб віком від 18 до 24 років. Цього року, враховуючи мотиваційні пакети, динаміка може бути непоганою", — сказав нам Веніславський.

Якщо орієнтуватися на 6 бригад, про які заявили в Міноборони, то це приблизно 20 тис. осіб, або близько 20 млрд грн додатково.

Як запевнив Новини.LIVE Веніславський, гроші на виплату грошового забезпечення військовим у бюджеті закладено. А якщо їх не вистачатиме, то депутати вноситимуть відповідні бюджетні правки в "ручному" режимі.

"Потрібно враховувати, що якби цю саму кількість людей було мобілізовано, то вони так само б отримували виплати з бюджету. На ці цілі кошти і так закладені в бюджеті. А якщо ми будемо бачити, що їх не вистачає, то ВР за зверненням Уряду буде вносити правки і вирішувати питання з нестачею", — сказав Новини.LIVE Веніславський.

Нагадаємо, згідно з домовленістю з нашими міжнародними партнерами, кошти, що надходять в Україну з-за кордону, можуть використовуватися виключно для невоєнних потреб. Водночас усі витрати на фінансування армії покриваються виключно з власних доходів.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, 11 лютого Кабінет Міністрів України опублікував постанову від 11.02.2025 р. № 153, що визначає умови експериментального проєкту за контрактами для 18-25 річних. Цією постановою вирішили підвищити мотивацію до проходження служби в ЗСУ деяких категорій громадян, а саме молоді, яка поки що не підлягає мобілізації.

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