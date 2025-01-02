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Массовое закрытие ФЛП — может ли повлиять на налоги в 2025 году

2 января 2025 11:07
Елизавета Супивская - редактор
Массовое закрытие ФЛП из-за налогов — как отреагирует государство
Женщина на рабочем месте. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Для украинских предпринимателей повысили налоги с января 2025 года. По результатам исследования Опендатабота, в течение трех недель декабря почти 25 000 ФЛП прекратили хозяйственную деятельность. Причиной в большинстве случаев стала как раз новая налоговая нагрузка. Возникает вопрос, продолжится ли тенденция в 2025 году и может ли государство отреагировать на массовые закрытия бизнеса.

Об этом рассказал экономист Александр Савченко в эфире Ранок.LIVE.

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Опросив более 30 000 физических лиц-предпринимателей, исследователи выяснили, что многие респонденты готовятся прекратить хозяйственную деятельность в 2025 году. Кто-то хотел это сделать в конце 2024-го, чтобы избежать уплаты военного сбора и единого социального взноса, но не успел из-за неработающих реестров.

Возникает вопрос, будет ли реакция государства на беспрецедентное массовое закрытие. Ведь предприниматели платят деньги в бюджет, которые затем тратятся на социальные и военные нужды. Так что наполненность казны уменьшится. Однако эксперт отметил, что не стоит ожидать изменений из-за неблагоприятных последствий повышения налогов.

"Вклад ФЛП в бюджет — минимальный, поэтому налоговая не обращает внимание, сколько их открылось или закрылось. ФЛП – это не для наполнения бюджета, а для самовыживания украинцев, семей, которым государство не может ничего дать, где трудно найти работу. Поэтому люди сами о себе заботятся, регистрируют ФЛП, занимаются торговлей, каким-то несложным производством и тому подобное", — констатировал Александр Савченко.

Напомним, с 1 января 2025 года ФЛП должны регулярно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (1, 2 и 4 группа упрощенной системы) или 1% от дохода (3 группа). Плюс вернулся долг ежемесячно платить единый социальный взнос, поскольку действовавшую с марта 2022-го военную льготу отменили. Размер ЕСВ составляет минимум 1 760 грн.

Ранее мы рассказывали, что предприниматели после 20 декабря упустили возможность избежать уплаты новых налогов. Они могли перевестись на общую систему налогообложения с января, если бы успели подать заявку до 20 числа последнего месяца года. Следующий переход возможен только со второго квартала.

Также мы писали, что благодаря повышению налогов государство планирует привлечь в бюджет около 141 миллиарда гривен. В 2024 году налоговая даже перевыполнила план на 9,5%, собрав 1,4 трлн гривен вместо запланированных 1,1 трлн гривен.

госбюджет ФЛП налоги деньги предприниматели

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