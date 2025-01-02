Масове закриття ФОП через податки — як відреагує держава

Жінка на робочому місці. Фото: Pexels

Для українських підприємців підвищили податки із січня 2025 року. За результатами дослідження Опендатаботу, протягом трьох тижнів грудня майже 25 000 ФОПів припинили господарську діяльність. Причиною в більшості випадків стало якраз нове податкове навантаження. Постає питання, чи продовжиться тенденція у 2025 році та чи може держава відреагувати на масові закриття бізнесу.

Про це розповів економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Реакція держави на закриття ФОПів

Опитавши понад 30 000 фізичних осіб-підприємців, дослідники з’ясували, що багато респондентів готуються припинити господарську діяльність у 2025 році. Хтось хотів це зробити наприкінці 2024-го, аби уникнути сплати військового збору та єдиного соціального внеску, але не встиг через непрацюючі реєстри.

Виникає питання, чи буде реакція держави на безпрецедентне масове закриття. Адже підприємці сплачують кошти в бюджет, які потім витрачаються на соціальні та воєнні потреби. Тож наповненість казни зменшиться. Проте експерт зауважив, що не варто чекати змін через несприятливі наслідки підвищення податків.

"Внесок ФОПів у бюджет — мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки їх відкрилося чи закрилося. ФОПи — це не для наповнення бюджету, а для самовиживання українців, родин, яким держава не може нічого дати, де важко знайти роботу. Тому люди самі про себе дбають, реєструють ФОП, займаються торгівлею, якимось нескладним виробництвом тощо", — констатував Олександр Савченко.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року ФОПи повинні регулярно сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (1, 2 та 4 група спрощеної системи) або 1% від доходу (3 група). Плюс повернувся обов’язок щомісяця сплачувати єдиний соціальний внесок, оскільки воєнну пільгу, що діяла з березня 2022-го, скасували. Розмір ЄСВ становить мінімум 1 760 грн.

Раніше ми розповідали, що підприємці після 20 грудня втратили можливість уникнути сплати нових податків. Вони могли перевестися на загальну систему оподаткування із січня, якби встигли подати заявку до 20 числа останнього місяця року. Наступний перехід можливий аж із другого кварталу.

Також ми писали, що завдяки підвищенню податків держава планує залучити в бюджет майже 141 мільярд гривень. У 2024 році податкова навіть перевиконала план на 9,5%, зібравши 1,4 трлн гривень замість запланованих 1,1 трлн гривень.