Штраф и исправительные работы — как украинцев наказывают за ненадлежащий вид летом

Люди в купальниках на пляже. Фото: Ігорь Кузнецов/Новини.LIVE

Летом периодически возникают вопросы к внешнему виду людей на улицах. Когда солнце припекает, хочется максимально раздеться. Собственно, в Одессе туристы и местные жители не видят ничего предосудительного в том, чтобы прогуляться по городу в купальнике. Возникает вопрос, предусматривает ли украинское законодательство штраф или другое наказание за неподобающий вид.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет за обнаженность в общественных местах.

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В целом в Украине нет прямого запрета на хождение по городу в купальнике или плавках. Да, это может считаться неприличным, вызывать возмущение людей и осуждаться, но ответственность перед законом не предусмотрена. Именно поэтому в Одессе с наступлением пляжного сезона каждый второй гражданин частично обнажается.

Другое дело, что полноценное обнажение — это нарушение этических норм и общественной морали. Полиция не проедет мимо человека, который прогуливается по городу вообще без одежды. Такой перформанс влечет за собой ответственность по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях:

"Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан".

Виновникам грозит одно из наказаний:

штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн);

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

исправительные работы сроком от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;

административный арест на срок до 15 дней.

Получается, никто не может запретить украинцам ходить по улицам в купальнике (только собственная стыдливость), зато полностью обнаженный вид наказывается финансовой санкцией или альтернативными мерами.

Что говорит о купальнике мировая практика

Не везде в мире настолько лояльно относятся к частичному обнажению в общественных местах. Например, в Сирии запретили открытые купальники даже на общественных пляжах и в бассейнах.

На хорватском острове Хвар ввели ограничения для туристов — купальники за пределами пляжных зон влекут штраф в размере до 600 евро, а слишком открытая одежда в центре города — санкцию в размере до 500 евро. Строгий дресс-код распространяется на женщин и мужчин.

В Австралии за так называемый "Obscene Exposure" грозит лишение свободы на 6 месяцев, штраф или общественные работы. Понятие буквально расшифровывается как "акт публичного показа половых органов таким образом, чтобы побеспокоить людей"

Жители Канады за обнажение в общественном месте обойдутся лишь предупреждением, а бразильцам за нецензурное поведение "светит" задержание до 1 года. Власти города Албуфейра в Португалии планируют запретить туристам купальники за пределами пляжа наложением штрафа до 1 500 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны вовремя вклеить фото в паспорт-книжечку или заменить его на ID-карту. Если этого не сделать, документ будет считаться недействительным. А пользование таким паспортом предусматривает штраф от 17 до 51 грн.

Также мы писали, что уголовная ответственность рыбакам в Украине грозит за незаконный вылов и нанесение вреда окружающей среде. Плюс недопустимо изготавливать, продавать и хранить запрещенные орудия лова — за это могут оштрафовать.