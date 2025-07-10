Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Летний дресс-код — за какой внешний вид могут оштрафовать

Летний дресс-код — за какой внешний вид могут оштрафовать

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:12
Штраф и исправительные работы — как украинцев наказывают за ненадлежащий вид летом
Люди в купальниках на пляже. Фото: Ігорь Кузнецов/Новини.LIVE

Летом периодически возникают вопросы к внешнему виду людей на улицах. Когда солнце припекает, хочется максимально раздеться. Собственно, в Одессе туристы и местные жители не видят ничего предосудительного в том, чтобы прогуляться по городу в купальнике. Возникает вопрос, предусматривает ли украинское законодательство штраф или другое наказание за неподобающий вид.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет за обнаженность в общественных местах.

Реклама
Читайте также:

Накажут ли за неподобающий вид летом

В целом в Украине нет прямого запрета на хождение по городу в купальнике или плавках. Да, это может считаться неприличным, вызывать возмущение людей и осуждаться, но ответственность перед законом не предусмотрена. Именно поэтому в Одессе с наступлением пляжного сезона каждый второй гражданин частично обнажается.

Другое дело, что полноценное обнажение — это нарушение этических норм и общественной морали. Полиция не проедет мимо человека, который прогуливается по городу вообще без одежды. Такой перформанс влечет за собой ответственность по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях:

"Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан".

Виновникам грозит одно из наказаний:

  • штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн);
  • общественные работы на срок от 40 до 60 часов;
  • исправительные работы сроком от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
  • административный арест на срок до 15 дней.

Получается, никто не может запретить украинцам ходить по улицам в купальнике (только собственная стыдливость), зато полностью обнаженный вид наказывается финансовой санкцией или альтернативными мерами.

Что говорит о купальнике мировая практика

Не везде в мире настолько лояльно относятся к частичному обнажению в общественных местах. Например, в Сирии запретили открытые купальники даже на общественных пляжах и в бассейнах.

На хорватском острове Хвар ввели ограничения для туристов — купальники за пределами пляжных зон влекут штраф в размере до 600 евро, а слишком открытая одежда в центре города — санкцию в размере до 500 евро. Строгий дресс-код распространяется на женщин и мужчин.

В Австралии за так называемый "Obscene Exposure" грозит лишение свободы на 6 месяцев, штраф или общественные работы. Понятие буквально расшифровывается как "акт публичного показа половых органов таким образом, чтобы побеспокоить людей"

Жители Канады за обнажение в общественном месте обойдутся лишь предупреждением, а бразильцам за нецензурное поведение "светит" задержание до 1 года. Власти города Албуфейра в Португалии планируют запретить туристам купальники за пределами пляжа наложением штрафа до 1 500 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны вовремя вклеить фото в паспорт-книжечку или заменить его на ID-карту. Если этого не сделать, документ будет считаться недействительным. А пользование таким паспортом предусматривает штраф от 17 до 51 грн.

Также мы писали, что уголовная ответственность рыбакам в Украине грозит за незаконный вылов и нанесение вреда окружающей среде. Плюс недопустимо изготавливать, продавать и хранить запрещенные орудия лова — за это могут оштрафовать.

лето штрафы одежда наказание купальник
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации