Штраф і виправні роботи — як українців карають за неналежний вигляд влітку

Люди в купальниках на пляжі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Влітку періодично виникають питання до зовнішнього вигляду людей на вулицях. Коли сонце припікає, хочеться максимально роздягнутися. Власне, в Одесі туристи і місцеві мешканці не бачать нічого осудливого в тому, щоб прогулятися містом у купальнику. Постає питання, чи передбачає українське законодавство штраф або інше покарання за неналежний вигляду.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде за оголеність у громадських місцях.

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Чи покарають за неналежний вигляд влітку

Загалом в Україні немає прямої заборони на ходіння по місту в купальнику чи плавках. Так, це може вважатися непристойним, викликати обурення людей і засуджуватися, але відповідальність перед законом не передбачена. Саме тому в Одесі з настанням пляжного сезону кожен другий громадянин частково оголюється.

Інша справа, що повноцінне оголення — це порушення етичних норм і громадської моралі. Поліція не проїде повз людини, яка прогулюється містом взагалі без одягу. Такий перформанс тягне за собою відповідальність за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення:

"Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян".

Винуватцям загрожує одне з покарань:

штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн);

громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк до 15 днів.

Виходить, ніхто не може заборонити українцям ходити вулицями в купальнику (тільки власна сором’язливість), зате повністю оголений вигляд карається фінансовою санкцією чи альтернативними заходами.

Що каже про купальник світова практика

Не всюди у світі настільки лояльно ставляться до часткового оголення у громадських місцях. Наприклад, у Сирії заборонили відкриті купальники навіть на громадських пляжах і в басейнах.

На хорватському острові Хвар ввели обмеження для туристів — купальники за межами пляжних зон тягнуть штраф у розмірі до 600 євро, а надто відкритий одяг у центрі міста — санкцію в розмірі до 500 євро. Суворий дрес-код поширюється на жінок і чоловіків.

В Австралії за так званий "Obscene Exposure" загрожує позбавлення волі на 6 місяців, штраф або громадські роботи. Поняття буквально розшифровується як "акт публічного показу статевих органів таким чином, щоб потурбувати людей"

Мешканці Канади за оголення у громадському місці обійдуться лише попередженням, а бразильцям за нецензурну поведінку "світить" затримання до 1 року. Влада міста Албуфейра в Португалії планує заборонити туристам купальники за межами пляжу накладанням штрафу до 1 500 євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні вчасно вклеїти фото у паспорт-книжечку або замінити його на ID-картку. Якщо цього не зробити, документ вважатиметься недійсним. А користування таким паспортом передбачає штраф від 17 до 51 грн.

Також ми писали, що кримінальна відповідальність рибалкам в Україні загрожує за незаконний вилов і завдання шкоди довкіллю. Плюс недопустимо виготовляти, продавати і зберігати заборонені знаряддя — за це можуть оштрафувати.