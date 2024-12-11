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Лимиты на переводы — как не попасть в группу высокого риска

11 декабря 2024 18:02
Елизавета Супивская - редактор
Лимиты на банковские переводы – как избежать финансового мониторинга
Банковская карта. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Учитывая нововведение, которое коснется банковских клиентов в 2025 году, возникает вопрос: как не попасть под финансовый мониторинг? Проверка может затронуть любого гражданина, пользующегося услугами банков. И важно следить за своими платежами, чтобы не спровоцировать систему.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, как минимизировать риск от финмониторинга.

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Финансовый мониторинг помогает банкам выявлять незаконные операции по отмыванию доходов, а также предотвращать финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения. Но в основном учреждения инициируют проверки, дабы найти признаки уклонения от уплаты налогов. Ведь многие украинцы получают зарплаты и деньги от предпринимательской деятельности на обычные карты.

С февраля 2025 года банки начнут задействовать риск-ориентированный подход к клиентам, разделяя людей на три категории. От этого зависит лимит на P2P-переводы и транзакции по реквизитам IBAN:

  • группа высокого риска — 50 000 грн в месяц;
  • группа среднего и низкого риска — 150 000 грн в месяц (с 1 июня — 100 000 грн).

"В этих ограничениях не запрещается переводить деньги с карты на карту. Ею можно пользоваться свободно и дальше. Можно платить за товары/услуги или снимать наличные деньги. Однако если на карту приходит заработная плата или другие платежи без подтвержденного источника, тогда введут лимиты", — отметил эксперт.

Какие операции могут привлечь внимание банка

Чтобы по результатам мониторинга не попасть в группу высокого риска, необходимо следить за операциями по банковской карте. Экономист посоветовал минимизировать переводы, если есть возможность заменить их наличным платежом. И стараться не провоцировать систему, привлекая внимание банка к нетипичным для вас транзакциям.

Учреждения не раскрыли признаки, по которым будут классифицировать клиентов. Но можно сделать предположения на основе актуальных маркеров подозрительной деятельности. Украинцам советуют избегать таких ситуаций на счетах:

  • резкого прироста объемов сделок за небольшой промежуток времени;
  • системного пополнения карты на сумму с последующим дроблением платежей;
  • получения регулярных переводов от разных физических лиц;
  • осуществления регулярных финансовых отправлений одному человеку;
  • больших зачислений наличных через терминалы;
  • несоответствия расходов социальному статусу и источникам прибыли.

Желательно всегда прописывать назначение платежа, чтобы у банка не возникало вопросов ни к адресату, ни к получателю. Например, можно указывать "Поступления денег от семьи", "Возвращение долга", "Невозвратная финансовая помощь", "Продажа подержанной вещи" и т.д.

"Каких-либо ограничений по оплате услуг нет. Украинцы могут осуществлять расчеты в торговой сети, платить за мобильную связь через Интернет, поскольку эти платежи не связаны с карточками физических лиц и реквизитами IBAN. Чтобы точно не попасть под финмониторинг, лучше перейти на безналичные расчеты", — констатировал Алексей Плотников.

Он добавил: многие украинцы вообще не ощутят на себе влияния новых ограничений. Нужно взглянуть на средние доходы граждан — сумма составляет ориентировочно 20 000 грн. Поэтому даже лимит 50 000 грн в месяц не принесет значительных неудобств клиентам банков. Проблема будет актуальна только для людей, которые действительно используют карточки для уклонения от налогов и получения средств от предпринимательской деятельности.

Напомним, Ощадбанк также согласился пользоваться стандартизированными подходами к осуществлению финансового мониторинга. По словам председателя правления Сергея Наумова, нововведение поможет выявлять украинцев, уклоняющихся от уплаты налогов.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют неизбежные последствия для экономики в результате введения новых банковских лимитов. Из-за ограничений и усиленного финмониторинга украинцы будут вынуждены перейти на наличку или криптовалюту.

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