Льготы на коммунальные услуги для УБД: от чего зависит размер компенсации

Украинский военнослужащий, удостоверение УБД в руке. Фото: Генштаб, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Участники боевых действий имеют гарантированное законом право на 75-процентную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льгота распространяется на оплату содержания жилья, электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов и других коммунальных услуг. Она предоставляется не только самому защитнику или защитнице, но и членам семьи, проживающим вместе с льготником.

Влияет ли на выплату доход семьи и какие лимиты применяются при расчете льготы, рассказало онлайн-СМИ Министерства обороны Украины "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

Зависит ли размер льготы для УБД от доходов семьи

В 2025 году в Украине изменили порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. С тех пор при назначении компенсации для большинства категорий льготников учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Однако участников боевых действий эти нововведения не коснулись. Для них право на 75% скидку сохраняется независимо от уровня доходов семьи.

В то же время компенсация начисляется только в пределах социальных нормативов, определенных законодательством. Если фактическое потребление превышает установленные нормы, разницу необходимо оплачивать самостоятельно по полной стоимости.

Какие социальные нормы действуют в отношении электроэнергии

Размер льготы зависит от условий проживания и оснащенности жилья.

Социальные нормативы составляют:

если жилье оборудовано газовой плитой и имеет централизованное горячее водоснабжение — 70 кВт-ч на первого человека и по 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи, но в целом не более 190 кВт-ч на домохозяйство;

если установлена электроплита и имеется централизованное горячее водоснабжение — 110 кВт-ч на одного человека и по 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи, но не более 230 кВт-ч на семью;

если имеется электроплита, но отсутствует централизованное горячее водоснабжение — 130 кВт-ч на первого человека плюс по 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи, но максимум 250 кВт-ч;

если жилье не оборудовано электроплитой и не имеет централизованного горячего водоснабжения — 100 кВт-ч на одного человека и по 30 кВт-ч на каждого следующего жильца, но не более 220 кВт-ч на семью.

Какие нормы установлены для потребления газа

Для бытового использования газа действуют следующие социальные нормативы на одного человека в месяц:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 куб. м;

если используется только газовая плита, а горячая вода и газовая колонка отсутствуют — 5,4 куб. м;

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 куб. м.

На какую площадь предоставляется льгота на отопление

Для расчета компенсации применяется социальная норма жилой площади — 21 кв. м на каждого льготника плюс дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Объем ресурса, на который распространяется скидка, зависит от вида отопления:

централизованное теплоснабжение — 0,0383 Гкал на каждый квадратный метр;

индивидуальное газовое отопление — 4 куб. м газа на 1 кв. м;

электроотопление — 30 кВт-ч электроэнергии на 1 кв. м жилья.

Какие нормы действуют для водоснабжения

Социальные нормативы на одного человека в месяц составляют:

холодная вода при наличии централизованного горячего водоснабжения — 2 куб. м;

холодная вода при отсутствии горячей воды или если она не поставляется более 14 дней — 3,6 куб. м;

горячая вода — 1,6 куб. м при условии централизованного снабжения;

водоотведение — 3,6 куб. м.

Как рассчитывается льгота по квартплате и вывозу мусора

Компенсация за услугу по управлению многоквартирным домом, которую часто называют квартплатой, рассчитывается исходя из социальной нормы жилья — 21 кв. м на каждого льготника и 10,5 кв. м на семью. Такие правила одинаково действуют как для домов, находящихся на обслуживании управляющих компаний или ЖЭКов, так и для ОСМД.

При этом государство возмещает не полную стоимость услуги, а только сумму, рассчитанную в пределах предельной стоимости одного квадратного метра, определенной в соответствии с действующей методикой. Именно поэтому фактический размер компенсации может отличаться в зависимости от тарифа в конкретном доме.

Льгота на вывоз бытовых отходов также предоставляется всем членам семьи, проживающим вместе с участником боевых действий и имеющим право на компенсацию. Социальная норма для этой услуги составляет 0,4167 куб. м мусора на одного человека ежемесячно.

Точный размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги можно уточнить в Пенсионном фонде Украины или непосредственно в организации, предоставляющей соответствующие услуги.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие транспортные льготы действуют для участников боевых действий в Украине. Ветераны имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, поездами и т. д. Однако на практике часто возникают нюансы.

Также Новини.LIVE писали, как участникам боевых действий вступить на квартирный учет. Ветераны, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших военнослужащих, а также внутренне перемещенные лица могут претендовать на жилье от государства или денежную компенсацию.