Льготы для УБД: кто может остаться без социальных гарантий в июле

Квитанции за коммунальные услуги, удостоверение УБД в руке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Статус участника боевых действий присваивается украинским военнослужащим и ветеранам без ограничения по сроку и открывает доступ к ряду социальных гарантий и государственной поддержки. Однако законодательство предусматривает ситуации, при которых лицо может быть лишено этого статуса, а вместе с ним — и всех предусмотренных льгот.

Об этом сообщило издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

При каких обстоятельствах можно лишиться статуса УБД

Процедуру присвоения и аннулирования статуса участника боевых действий определяет постановление Кабинета Министров Украины № 203. Документ распространяется на лиц, принимавших участие в выполнении боевых или служебных задач по защите государства в условиях непосредственного боевого столкновения с противником.

Действующие нормы предусматривают несколько оснований для лишения статуса УБД:

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время прохождения военной службы или выполнения боевой задачи;

установление факта представления недостоверных сведений о лице или его участии в боевых действиях;

добровольный отказ от статуса по личному заявлению.

Решение об аннулировании статуса принимает специальная межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины после рассмотрения всех материалов дела.

Какие права и гарантии теряет лицо

После отмены статуса участника боевых действий прекращается действие всех льгот и социальных гарантий, предусмотренных для этой категории граждан.

В частности, человек теряет право на:

75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг;

бесплатное медицинское обслуживание;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

льготы и преимущества при трудоустройстве;

бесплатное получение отдельных лекарственных средств;

надбавки и доплаты к пенсионному обеспечению;

другие социальные гарантии, установленные законодательством.

Фактически после аннулирования статуса лицо теряет весь комплекс государственной поддержки, предоставляемый участникам боевых действий.

Лишают ли статуса УБД после самовольного оставления воинской части

Особые правила действуют в отношении военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть или совершивших дезертирство. В таких случаях статус участника боевых действий также может быть утрачен вместе с правом на соответствующие льготы.

В то же время законодательство предусматривает возможность восстановления статуса. Если военнослужащий после самовольного оставления части возвращается на службу в установленном порядке и выполняет требования законодательства, статус УБД и связанные с ним социальные гарантии могут быть восстановлены.

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