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Главная Экономика Льготы для УБД: какую сумму за коммунальные услуги вернут в июле

Льготы для УБД: какую сумму за коммунальные услуги вернут в июле

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:06
Льготы для УБД на коммунальные услуги: какую сумму выплатят в июле
Квитанции за коммунальные услуги, удостоверение УБД. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для участников боевых действий в Украине предусмотрена льгота на коммунальные услуги. Ежемесячно государство компенсирует им в денежной форме 75% от стоимости квартплаты, потребленной электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения, вывоза бытовых отходов и других коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы компенсации за коммунальные услуги получат участники боевых действий в июле.

Какие коммунальные услуги покрывает льгота в 75% для УБД

Онлайн-ресурс Министерства обороны Украины "АрмияInform" разъяснило, что согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса" участники боевых действий имеют право на льготу в размере 75% при оплате следующих жилищно-коммунальных услуг:

  • квартплата;
  • газ;
  • отопление;
  • электроэнергия;
  • вывоз мусора;
  • топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Кто из членов семьи может пользоваться льготой

Льгота распространяется не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.

К таким лицам относятся:

Читайте также:
  • супруг или супруга;
  • несовершеннолетние дети;
  • не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;
  • лица с инвалидностью I группы;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника.

Все эти льготы действуют только в пределах установленных социальных лимитов.

Льготы на водоснабжение и водоотведение

Для услуг водоснабжения также установлены социальные нормы потребления. Именно на них распространяется 75-процентная компенсация.

Нормативы потребления воды на одного человека

Если в доме есть централизованное горячее водоснабжение:

  • холодная вода — до 2,0 кубометра в месяц;
  • горячая вода — до 1,6 кубометра в месяц;
  • водоотведение — до 3,6 кубометра в месяц.

Если горячее водоснабжение отсутствует или не предоставляется более 14 дней:

  • холодная вода — до 3,6 кубометра в месяц;
  • водоотведение — до 3,6 кубометра в месяц.

Льготы на электроэнергию

Размер социальной нормы зависит от оснащения жилья и наличия горячего водоснабжения.

Если есть газовая плита и горячая вода:

  • 70 кВт-ч на первого человека;
  • дополнительно 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
  • общий лимит — не более 190 кВт-ч на домохозяйство.

Если установлена электроплита и есть горячая вода:

  • 110 кВт-ч на первого человека;
  • плюс 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
  • максимальный объем — 230 кВт·ч.

Если используется электроплита, но нет горячей воды:

  • 130 кВт-ч на первого человека;
  • плюс 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
  • не более 250 кВт-ч на семью.

Если отсутствуют и электроплита, и централизованное горячее водоснабжение

  • 100 кВт-ч на первого человека;
  • дополнительно 30 кВт-ч на каждого члена семьи;
  • предельный показатель — 220 кВт-ч.

Социальные нормы для газоснабжения

Для природного газа объем, на который распространяется льгота, определяется в зависимости от способа его использования.

Месячные нормы на одного человека, если в доме имеются:

  • газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — 3,3 кубометра газа;
  • только газовая плита — 5,4 кубометра газа;
  • газовая плита и газовая колонка — 10,5 кубометра газа.

Квартплата и вывоз мусора

Хотя обе услуги компенсируются со скидкой 75%, порядок расчета для них различен.

Вывоз бытовых отходов

Льгота начисляется отдельно на каждого члена семьи, имеющего на неё право. Социальная норма составляет 0,4167 кубометра отходов на человека ежемесячно.

Содержание дома и придомовой территории

Для квартплаты учитывается площадь жилья. Льготная площадь рассчитывается по формуле:

  • 21 квадратный метр на каждого льготника;
  • дополнительно 10,5 квадратных метра на всю семью.

В то же время компенсация зависит не только от площади, но и от предельной стоимости услуги за квадратный метр, которую определяет государство. Поэтому окончательный размер компенсации может отличаться в зависимости от региона и поставщика услуг.

Льготы на отопление

Отопление, как правило, является одной из самых крупных статей расходов в счетах, поэтому именно здесь льгота наиболее ощутима.

Для всех видов отопления применяется единая социальная норма жилой площади:

  • 21 квадратный метр на каждого человека, имеющего право на льготу;
  • плюс 10,5 квадратных метра на семью.

Нормы в зависимости от вида отопления:

  • централизованное отопление — 0,0383 Гкал на каждый квадратный метр льготной площади;
  • газовое отопление — 4 кубометра природного газа на 1 квадратный метр площади;
  • электрическое отопление — 30 кВт-ч на 1 квадратный метр площади.

Как самостоятельно рассчитать сумму льготы

Принцип расчета одинаков для большинства коммунальных услуг. Допустим, семья за месяц использовала 150 кВт-ч электроэнергии и не превысила установленный норматив.

По тарифу 4,32 грн/кВт·ч:

  • Общая стоимость услуги — 150 × 4,32 = 648 грн.
  • Размер льготы (75%) — 648 × 75% = 486 грн.

Таким образом, семья УБД в данном случае получит на карту в июле 486 грн компенсации за электроэнергию, а остальную сумму — 162 грн — должна оплатить самостоятельно. Аналогичным образом можно рассчитать и размер льготы на другие коммунальные услуги.

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коммунальные услуги монетизация льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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