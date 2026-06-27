Льготы для УБД на коммунальные услуги: какую сумму выплатят в июле

Льготы для УБД: какую сумму за коммунальные услуги вернут в июле
Для участников боевых действий в Украине предусмотрена льгота на коммунальные услуги. Ежемесячно государство компенсирует им в денежной форме 75% от стоимости квартплаты, потребленной электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения, вывоза бытовых отходов и других коммунальных услуг.
Новини.LIVE рассказывают, какие суммы компенсации за коммунальные услуги получат участники боевых действий в июле.
Какие коммунальные услуги покрывает льгота в 75% для УБД
Онлайн-ресурс Министерства обороны Украины "АрмияInform" разъяснило, что согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса" участники боевых действий имеют право на льготу в размере 75% при оплате следующих жилищно-коммунальных услуг:
- квартплата;
- газ;
- отопление;
- электроэнергия;
- вывоз мусора;
- топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
Кто из членов семьи может пользоваться льготой
Льгота распространяется не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.
К таким лицам относятся:
- супруг или супруга;
- несовершеннолетние дети;
- не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;
- лица с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособные родители;
- лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника.
Все эти льготы действуют только в пределах установленных социальных лимитов.
Льготы на водоснабжение и водоотведение
Для услуг водоснабжения также установлены социальные нормы потребления. Именно на них распространяется 75-процентная компенсация.
Нормативы потребления воды на одного человека
Если в доме есть централизованное горячее водоснабжение:
- холодная вода — до 2,0 кубометра в месяц;
- горячая вода — до 1,6 кубометра в месяц;
- водоотведение — до 3,6 кубометра в месяц.
Если горячее водоснабжение отсутствует или не предоставляется более 14 дней:
- холодная вода — до 3,6 кубометра в месяц;
- водоотведение — до 3,6 кубометра в месяц.
Льготы на электроэнергию
Размер социальной нормы зависит от оснащения жилья и наличия горячего водоснабжения.
Если есть газовая плита и горячая вода:
- 70 кВт-ч на первого человека;
- дополнительно 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
- общий лимит — не более 190 кВт-ч на домохозяйство.
Если установлена электроплита и есть горячая вода:
- 110 кВт-ч на первого человека;
- плюс 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
- максимальный объем — 230 кВт·ч.
Если используется электроплита, но нет горячей воды:
- 130 кВт-ч на первого человека;
- плюс 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи;
- не более 250 кВт-ч на семью.
Если отсутствуют и электроплита, и централизованное горячее водоснабжение
- 100 кВт-ч на первого человека;
- дополнительно 30 кВт-ч на каждого члена семьи;
- предельный показатель — 220 кВт-ч.
Социальные нормы для газоснабжения
Для природного газа объем, на который распространяется льгота, определяется в зависимости от способа его использования.
Месячные нормы на одного человека, если в доме имеются:
- газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — 3,3 кубометра газа;
- только газовая плита — 5,4 кубометра газа;
- газовая плита и газовая колонка — 10,5 кубометра газа.
Квартплата и вывоз мусора
Хотя обе услуги компенсируются со скидкой 75%, порядок расчета для них различен.
Вывоз бытовых отходов
Льгота начисляется отдельно на каждого члена семьи, имеющего на неё право. Социальная норма составляет 0,4167 кубометра отходов на человека ежемесячно.
Содержание дома и придомовой территории
Для квартплаты учитывается площадь жилья. Льготная площадь рассчитывается по формуле:
- 21 квадратный метр на каждого льготника;
- дополнительно 10,5 квадратных метра на всю семью.
В то же время компенсация зависит не только от площади, но и от предельной стоимости услуги за квадратный метр, которую определяет государство. Поэтому окончательный размер компенсации может отличаться в зависимости от региона и поставщика услуг.
Льготы на отопление
Отопление, как правило, является одной из самых крупных статей расходов в счетах, поэтому именно здесь льгота наиболее ощутима.
Для всех видов отопления применяется единая социальная норма жилой площади:
- 21 квадратный метр на каждого человека, имеющего право на льготу;
- плюс 10,5 квадратных метра на семью.
Нормы в зависимости от вида отопления:
- централизованное отопление — 0,0383 Гкал на каждый квадратный метр льготной площади;
- газовое отопление — 4 кубометра природного газа на 1 квадратный метр площади;
- электрическое отопление — 30 кВт-ч на 1 квадратный метр площади.
Как самостоятельно рассчитать сумму льготы
Принцип расчета одинаков для большинства коммунальных услуг. Допустим, семья за месяц использовала 150 кВт-ч электроэнергии и не превысила установленный норматив.
По тарифу 4,32 грн/кВт·ч:
- Общая стоимость услуги — 150 × 4,32 = 648 грн.
- Размер льготы (75%) — 648 × 75% = 486 грн.
Таким образом, семья УБД в данном случае получит на карту в июле 486 грн компенсации за электроэнергию, а остальную сумму — 162 грн — должна оплатить самостоятельно. Аналогичным образом можно рассчитать и размер льготы на другие коммунальные услуги.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Минобороны провело реформу денежного обеспечения в ВСУ. Минимальные оклады военнослужащих повысили до 30 000 грн. Однако доплата будет осуществляться при определенных условиях.
Также Новини.LIVE писали о том, как изменились выплаты военнослужащим после ранения. Бойцам, находящимся на стационарном лечении, будут сохраняться боевые доплаты. Чтобы получить выплаты, необходимо собрать пакет документов.