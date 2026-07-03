Льготы для семей пропавших без вести: какие соцгарантии доступны в июле

Военный билет, деньги в руках, счета за коммунальные услуги. Фото: Ровенская ОГА, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Семьи украинских военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время исполнения служебных обязанностей, могут рассчитывать на государственную поддержку. Законодательство предусматривает для них ряд социальных льгот, а также сохранение права на получение денежного довольствия военнослужащего до момента изменения его статуса.

О том, какие социальные гарантии имеют семьи пропавших без вести, рассказали специалисты сервиса правозащиты "єОпора", передают Новини.LIVE.

Какие гарантии предоставляет государство

Права и социальная защита членов семей пропавших без вести военнослужащих определяются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Они гарантируют родственникам доступ к жилищным, образовательным, медицинским и другим льготам.

Скидки на жилищно-коммунальные услуги

Для таких семей предусмотрен ряд компенсаций при оплате жилья и коммунальных услуг:

50-процентную скидку на оплату газоснабжения, электроэнергии, отопления, водоснабжения и услуг по вывозу бытовых отходов;

льготную оплату жилья;

скидку на приобретение топлива для домов без централизованного отопления.

Льготы для детей в сфере образования

Дети военнослужащих, пропавших без вести, имеют право на дополнительные образовательные гарантии:

первоочередное зачисление в детские сады, школы и учреждения внешкольного образования;

бесплатное питание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

государственную целевую поддержку для получения профессионального или высшего образования, включая частичную или полную оплату обучения.

Медицинское обслуживание и оздоровление

Члены семей также могут рассчитывать на льготы в сфере здравоохранения:

бесплатное лечение в государственных и коммунальных медицинских учреждениях;

приоритетное право на получение льготных путевок для санаторно-курортного лечения.

Жилищные и земельные льготы

Государство предоставляет семьям пропавших без вести военнослужащих дополнительные возможности для решения жилищных вопросов:

первоочередное рассмотрение вопроса об улучшении жилищных условий;

приоритетное получение земельных участков для строительства жилья, ведения садоводства или огородничества.

Льготный проезд

Члены семьи пропавшего без вести защитника могут бесплатно пользоваться:

всеми видами городского общественного транспорта;

железнодорожным и автомобильным транспортом пригородного сообщения.

Сохраняется ли денежное довольствие военнослужащего

Одной из важнейших гарантий является сохранение выплат военнослужащему. Семья имеет право получать его денежное обеспечение до тех пор, пока официальный статус пропавшего без вести не будет изменен в соответствии с законодательством.

Кто может претендовать на льготы

Право на социальные гарантии имеют не все родственники, а только члены семьи, определенные законодательством:

супруга или супруг военнослужащего при условии официально зарегистрированного брака;

дети в возрасте до 18 лет;

дети с инвалидностью независимо от возраста;

совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме, — до достижения 23 лет;

отец и мать военнослужащего;

лица, которые находились на его иждивении и могут документально подтвердить факт получения постоянной материальной помощи.

Чтобы воспользоваться предусмотренными законом льготами, семье необходимо иметь официальное подтверждение факта пропажи военнослужащего без вести.

После получения соответствующего документа право на социальные гарантии возникает сразу, и члены семьи могут обращаться для оформления причитающихся им льгот и выплат.

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