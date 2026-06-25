Летние субсидии: что сделать до 1 июля, чтобы получить больше денег

Как получить субсидию за весь летний сезон. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцы, которые ещё не оформили жилищную субсидию на неотопительный сезон, должны успеть подать документы до 1 июля. В таком случае государство начислит пособие не только с момента обращения, но и "задним числом" — начиная с 1 мая.

О том, кто может получить субсидию «задним числом» и что для этого нужно успеть сделать до 1 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ровенской области.

Кто может получить субсидию "задним числом" и что для этого нужно сделать

Для большинства граждан, которые уже получали субсидию ранее, ничего дополнительно делать не нужно. В таких случаях помощь на новый период обычно переназначается автоматически.

Впрочем, есть ряд категорий украинцев, которым необходимо повторно подать заявление и декларацию о доходах. Это касается:

тех, кто обращается за субсидией впервые;

лиц, которым ранее было отказано в назначении помощи;

граждан, снимающих жилье по договору аренды;

семей, у которых изменились доходы, состав семьи или имущественное положение;

домохозяйств, в которых фактически проживает другое количество людей, чем зарегистрировано;

владельцев жилья, оформляющих компенсацию на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного топлива;

владельцев жилья, в котором ранее проживали внутренне перемещенные лица, но которые уже сменили место жительства.

Кроме того, новое заявление необходимо подать и тем, у кого изменился перечень жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

Если заявление и декларация о доходах будут поданы до начала июля, субсидию назначат с учетом всех месяцев, начиная с мая.

Как рассчитывается размер субсидии

Сумма помощи определяется индивидуально для каждой семьи. Фактически субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных государством социальных нормативов и той суммой, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

При расчете специалисты сначала определяют среднемесячный доход семьи и делят его на количество членов домохозяйства. Полученный показатель сравнивают с прожиточным минимумом на одного человека, который в настоящее время составляет 3 209 гривен.

После этого результат делят пополам и умножают на 15% — это нормативная доля дохода, которую семья должна тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг. Именно этот показатель определяет обязательный платеж семьи. Остальные расходы в пределах социальных нормативов компенсирует государство.

Какие доходы учитываются при расчете размера субсидии на лето

При назначении субсидии учитываются практически все основные доходы членов домохозяйства. К ним относятся:

пенсия;

заработная плата;

доходы от предпринимательской деятельности;

денежное довольствие военнослужащих;

стипендия (кроме социальных выплат детям-сиротам);

социальная помощь, в частности выплаты по безработице.

Для назначения субсидии на неотопительный сезон анализируются доходы семьи за июль–декабрь предыдущего года. Если же речь идет о субсидии на отопительный сезон, то учитываются доходы за январь–июнь текущего года.

При оформлении компенсации на приобретение сжиженного газа или печного топлива учитываются доходы семьи за весь предыдущий календарный год.

Для неработающих пенсионеров действует отдельный порядок. При расчете учитывается размер одной пенсионной выплаты: для летнего сезона — пенсия за март текущего года, а для зимнего — за август.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что инвалидность вследствие обычного заболевания сама по себе не дает права на льготы по оплате коммунальных услуг. Зато люди, утратившие трудоспособность в результате войны, независимо от группы инвалидности, могут получить 100% компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что при оформлении субсидии учитываются доходы всех людей, зарегистрированных по адресу заявителя. Например, пенсионер может жить один и получать небольшую пенсию, но в расчет также могут быть включены доходы детей, которые давно живут отдельно. Из-за этого можно лишиться права на помощь.