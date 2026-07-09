LEGO анонсировала коллекционный набор к 30-летию Покемонов: что входит в конструктор (фото)

Новый конструктор от LEGO. Фото: lego.com. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году поклонники Pokemon отмечают 30-летие выхода оригинальной серии видеоигр. По этому случаю компания LEGO анонсировала пять новых конструкторов, посвященных вселенной известной японской медиафраншизы. Среди них — коллекционный набор с большим покеболом стоимостью в несколько сотен долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный интернет-магазин LEGO.

Что входит в самый большой набор Pokemon от LEGO

Взрослые и маленькие поклонники покемонов смогут развлечься с коллекционным набором LEGO Pokemon Iconic Trainer Moments Poké Ball 72154. Он разработан в виде покебола (сферы, внутри которой обитают вымышленные существа), что открывается и демонстрирует две сцены из классического мира игры, а именно:

лабораторию профессора Оука с библиотекой, компьютерами и пр. (верхняя часть);

боевую сцену с несколькими персонажами (нижняя часть).

Весь конструктор состоит из 2 386 элементов, а его размеры составляют около 22 см в высоту, 24 см в ширину и 22 см в глубину. Покебол можно держать закрытым как декоративный предмет интерьера или открыть для демонстрации внутренней диорамы.

Предзаказ на конструктор от LEGO. Фото: скриншот

"Этот набор для взрослых наполнен аутентичными деталями и крутыми функциями, включая минифигурки Реда, Пикникера, профессора Оука, Иви и Пикачу, чтобы создать эпический покемон-декор с классическими персонажами", — говорится в описании на сайте LEGO.

Читайте также:

Сколько стоит набор LEGO и как его купить

В официальном интернет-магазине конструктор LEGO Pokemon Iconic Trainer Moments Poké Ball уже доступен для предзаказа. Его цена в Соединенных Штатах Америки составляет 299,99 долларов.

Почти аналогичная стоимость действует для покупателей в Европе (с небольшим отклонением из-за разницы курсов валют). Отправка запланирована на 1 октября 2026 года. Отметим, это не единственная новинка во вселенной Pokémon от LEGO.

Компания анонсировала еще четыре набора меньшего размера: конструктор с Рейквазой из 1 083 деталей (130 долларов), фигурку Арканайна из 1 190 элементов (110 долларов), набор с Манчлаксом из 757 деталей (70 долларов) и конструктор с тренером Редом из 930 элементов (80 долларов).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что техника Apple существенно подорожает в Украине. Компания уже подняла цены на некоторые флагманские гаджеты в США, хотя до смартфонов нововведение не дошло. Со временем продукцию Apple будут продавать дороже и в Украине.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца. Супермаркеты Украины пересмотрели стоимость востребованного продукта и снизили цену до среднего показателя 50-55 грн за упаковку. А нефасованные яйца можно приобрести по 2-3 грн за штуку.