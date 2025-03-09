Украинцы массово пожаловались на флористов — что случилось 8 Марта

Продажа цветов в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Международный женский день — это вызов для цветочных магазинов и флористов. Мужчины сбегаются за красивыми букетами, заказывают доставку на дом, просят сформировать индивидуальные букеты по картинкам в Интернете... А потом появляются негативные отзывы в соцсетях, что цветы "долго не простояли", "доставка опоздала" и так далее. Хотя флористы — тоже люди, которые могут ошибаться из-за усталости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что пожаловались украинцы после 8 Марта.

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Чем недовольны украинцы

Много жалоб опубликовали в социальной сети Threads. Большинство негативных отзывов касаются внешнего вида цветов, которые были "уставшими", немного увядшими. Одна из пользовательниц рассказала историю, что приобрела букет 5 марта, а 8 числа разобрала цветы, чтобы подрезать каждую розу. Однако большинство бутонов уже сгнили.

Отзыв на испорченные цветы. Фото: скриншот/Threads

В другом посте речь шла о букете, который сразу продали с гнилыми цветами.

"Флористические студии Киева продолжают пробивать дно. Получив этот букет, я сразу обрадовалась — выглядел празднично, как свадебный. Но стоило только распаковать... По факту все цветы уставшие, часть из них — гнилые. В результате от всего букета осталось три цветка", — написала украинка.

Жалоба на гнилые цветы в букете. Фото: скриншот/Threads

Похожая история случилась у девушки, которой муж с фронта заказал доставку на 8 Марта. Она получила испорченный букет и решила написать в магазин. Там ответили, что свежие розы чувствительны к температуре помещения и транспортировке, но согласились осуществить обмен.

И подобных историй в сети Интернет множество.

Отзыв на букет цветов. Фото: скриншот/Threads

В защиту флористов

Немало пользователей Threads встали на защиту цветочных магазинов, продавцов и флористов. Украинцы удивлены отзывами девушек, которым не понравился внешний вид букета, время доставки, быстрое осыпание бутонов и т.д.

"Я не флорист. Но уже надоело такое количество претензий, когда я уверена, что вчерашний день был апогеем, который длился еще с неделю до того. И не представляю, как ничтожно мало людей, которые бы написали крутой отзыв. Они просто тихо дома любуются цветами и все", — написали в соцсети.

Девушка-флорист пожаловалась, что за несколько дней до 8 Марта и непосредственно в праздник работала на износ, недосыпала, выходила на работу в 6-7 утра. А вместо слов благодарности от покупателей услышала только жалобы вроде "вы очень медленные", "сделали некрасивый букет" и др.

Неудивительно, что большинство сотрудников цветочных магазинов буквально ненавидят Международный женский день, поскольку знают на собственном опыте, что потраченные усилия и нервы не стоят заработанных денег.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали цены на цветочные букеты накануне 8 марта в Киеве. Розы продавали по 70-150 грн/шт., тюльпаны стоили от 60 грн до 80 грн за штуку. Букеты среднего размера продавали за 1500-2000 грн, а стоимость больших доходила до 9000 грн.

Также мы писали, что весной начинается сезон шашлыков. Необходимо узнать, какое мясо лучше брать для приготовления вкусного блюда. В супермаркетах больше всего свинины, хотя можно найти индейку, баранину и говядину. Цены могут неприятно поразить.