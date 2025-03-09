Українці масово поскаржилися на флористів — що сталося 8 Березня

Продаж квітів у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день — це виклик для квіткових магазинів і флористів. Чоловіки збігаються за красивими букетами, замовляють доставку додому, просять сформувати індивідуальні букети за картинками в Інтернеті… А потім з’являються негативні відгуки в соцмережах, що квіти "довго не простояли", "доставка запізнилася" тощо. Хоча флористи — теж люди, які можуть помилятися через втому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що поскаржилися українці після 8 Березня.

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Чим незадоволені українці

Багато скарг опублікували в соціальній мережі Threads. Більшість негативних відгуків стосуються зовнішнього вигляду квітів, які були "втомленими", трохи зів’ялими. Одна з користувачок розповіла історію, що придбала букет 5 березня, а 8 числа розібрала квіти, аби підрізати кожну троянду. Проте більшість бутонів уже згнили.

Відгук на зіпсовані квіти. Фото: скриншот/Threads

В іншому пості йшлося про букет, який одразу продали з гнилими квітами.

"Флористичні студії Києва продовжують пробивати дно. Отримавши цей букет, я одразу зраділа — виглядав святково, наче весільний. Але варто було лише розпакувати… По факту всі квіти втомлені, частина з них — гнила. В результаті від усього букета залишилося три квітки", — написала українка.

Скарга на гнилі квіти в букеті. Фото: скриншот/Threads

Схожа історія трапилася в дівчини, якій чоловік із фронту замовив доставку на 8 Березня. Вона отримала зіпсований букет і вирішила написати в магазин. Там відповіли, що свіжі троянди чутливі до температури приміщення і транспортування, але погодилися здійснити обмін.

І подібних історій в мережі Інтернет безліч.

Відгук на букет квітів. Фото: скриншот/Threads

На захист флористів

Чимало користувачів Threads стали на захист квіткових магазинів, продавців і флористів. Українці здивовані відгуками дівчат, яким не сподобався зовнішній вигляд букету, час доставки, швидке осипання бутонів тощо.

"Я не флорист. Але вже набридла така кількість претензій, коли я впевнена, що вчорашній день був апогеєм, який тривав ще з тиждень до того. І не уявляю, як мізерно мало людей, які б написали крутий відгук. Вони просто тихо вдома милуються квітами і все", — написали в соцмережі.

Дівчина-флорист поскаржилася, що за кілька днів до 8 Березня і безпосередньо в свято працювала на виснаження, недосипала, виходила на роботу о 6-7 ранку. А замість слів подяки від покупців почула тільки скарги на кшталт "ви дуже повільні", "зробили некрасивий букет" тощо.

Не дивно, що більшість працівників квіткових магазинів буквально ненавидять Міжнародний жіночий день, оскільки знають на власному досвіді, що витрачені зусилля і потрачені нерви не вартують зароблених грошей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися ціни на квіткові букети напередодні 8 березня в Києві. Троянди продавали за 70-150 грн/шт., тюльпани коштували від 60 грн до 80 грн за штуку. Букети середнього розміру продавали за 1500-2000 грн, а вартість великих доходила до 9000 грн.

Також ми писали, що навесні починається сезон шашликів. Необхідно дізнатися, яке м'ясо краще брати для приготування смачної страви. В супермаркетах найбільше свинини, хоча можна знайти індичку, баранину та яловичину. Ціни можуть неприємно вразити.