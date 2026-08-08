Курс доллара в Украине направляется к 45 грн: пересечет ли границу в ближайшее время

Долларовые купюры, вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Первая неделя августа 2026 года на валютном рынке Украины характеризовалась нестабильными колебаниями курса. Купюры доллара подорожали, однако Национальный банк сдерживает резкую девальвацию гривны. Мы выяснили, стоит ли готовиться к существенным изменениям в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 10 августа, регулятор рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,75 грн/долл. Показатели приблизились к психологической отметке, однако эксперт не прогнозирует превышения 45 грн/долл. в ближайшее время.

Подорожание американской валюты частично обусловлено проблемами с экспортом из-за атак россиян на украинские порты. В то же время рядовым гражданам не стоит волноваться — до отсутствия наличных в обменных пунктах еще очень далеко.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Контракты, которые потребители украинского зерна заключали с экспортерами, сейчас приостановлены. Это форс-мажор, которого никто не ожидал. Острого дефицита валюты нет, однако все понимают, что работа портовой инфраструктуры вряд ли возобновится в течение недели", — отметил экономист.

Алексей Плотников убежден, что Национальный банк приложит усилия, дабы не допустить повышения официального курса гривны к доллару. В ближайшее время можно готовиться к динамике в пределах 44,50-44,90 грн/долл., если не произойдет непредвиденных событий на фронте или геополитической арене.

Сколько стоит производство долларовых купюр

Согласно информации Федеральной резервной системы США, затраты на печать одной банкноты колеблются в пределах нескольких центов. Суммы включают бумагу, чернила, оплату труда и непосредственно производство наличных денег. По состоянию на 2025 год выпуск купюр обходился:

1 и 2 доллара — 4,1 цента;

5 долларов — 7,1 цента;

10 долларов — 6,8 цента;

20 долларов — 7,3 цента;

100 долларов — 11,3 цента.

Принятие решения о том, сколько банкнот каждого номинала заказывать ежегодно, основывается на ожидаемом спросе, прогнозах объема валюты, уничтоженной резервными банками из-за непригодности к эксплуатации, и других факторах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европейском центральном банке назвали сроки выпуска купюр третьей серии. Их планируют напечатать ближе к концу текущего десятилетия. Сначала необходимо утвердить дизайн и провести тестирование, после чего запустить в производство.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не принимают обменные пункты. Речь идет о неплатежеспособных купюрах с признаками сильного износа или повреждения. Такую валюту можно только сдать на инкассо, дополнительно заплатив за услугу.