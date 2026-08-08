Курс доллара в Украине направляется к 45 грн: пересечет ли границу в ближайшее время
Первая неделя августа 2026 года на валютном рынке Украины характеризовалась нестабильными колебаниями курса. Купюры доллара подорожали, однако Национальный банк сдерживает резкую девальвацию гривны. Мы выяснили, стоит ли готовиться к существенным изменениям в ближайшее время.
Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.
Что будет с курсом доллара в Украине
На понедельник, 10 августа, регулятор рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,75 грн/долл. Показатели приблизились к психологической отметке, однако эксперт не прогнозирует превышения 45 грн/долл. в ближайшее время.
Подорожание американской валюты частично обусловлено проблемами с экспортом из-за атак россиян на украинские порты. В то же время рядовым гражданам не стоит волноваться — до отсутствия наличных в обменных пунктах еще очень далеко.
"Контракты, которые потребители украинского зерна заключали с экспортерами, сейчас приостановлены. Это форс-мажор, которого никто не ожидал. Острого дефицита валюты нет, однако все понимают, что работа портовой инфраструктуры вряд ли возобновится в течение недели", — отметил экономист.
Алексей Плотников убежден, что Национальный банк приложит усилия, дабы не допустить повышения официального курса гривны к доллару. В ближайшее время можно готовиться к динамике в пределах 44,50-44,90 грн/долл., если не произойдет непредвиденных событий на фронте или геополитической арене.
Сколько стоит производство долларовых купюр
Согласно информации Федеральной резервной системы США, затраты на печать одной банкноты колеблются в пределах нескольких центов. Суммы включают бумагу, чернила, оплату труда и непосредственно производство наличных денег. По состоянию на 2025 год выпуск купюр обходился:
- 1 и 2 доллара — 4,1 цента;
- 5 долларов — 7,1 цента;
- 10 долларов — 6,8 цента;
- 20 долларов — 7,3 цента;
- 100 долларов — 11,3 цента.
Принятие решения о том, сколько банкнот каждого номинала заказывать ежегодно, основывается на ожидаемом спросе, прогнозах объема валюты, уничтоженной резервными банками из-за непригодности к эксплуатации, и других факторах.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европейском центральном банке назвали сроки выпуска купюр третьей серии. Их планируют напечатать ближе к концу текущего десятилетия. Сначала необходимо утвердить дизайн и провести тестирование, после чего запустить в производство.
Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не принимают обменные пункты. Речь идет о неплатежеспособных купюрах с признаками сильного износа или повреждения. Такую валюту можно только сдать на инкассо, дополнительно заплатив за услугу.
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