Курс доллара могут не удержать от роста: чего ожидать украинцам в ближайшее время

Долларовые купюры, вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Первая неделя августа 2026 года на валютном рынке Украины характеризовалась нестабильными колебаниями курса. Купюры доллара подорожали, однако Национальный банк сдерживает резкую девальвацию гривны. Мы выяснили, стоит ли готовиться к существенным изменениям в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 10 августа, регулятор рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,75 грн/долл. Показатели приблизились к психологической отметке, однако эксперт не прогнозирует превышения 45 грн/долл. в ближайшее время.

Подорожание американской валюты частично обусловлено проблемами с экспортом из-за атак россиян на украинские порты. В то же время рядовым гражданам не стоит волноваться — до отсутствия наличных в обменных пунктах еще очень далеко.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Контракты, которые потребители украинского зерна заключали с экспортерами, сейчас приостановлены. Это форс-мажор, которого никто не ожидал. Острого дефицита валюты нет, однако все понимают, что работа портовой инфраструктуры вряд ли возобновится в течение недели", — отметил экономист.

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Алексей Плотников убежден, что Национальный банк приложит усилия, дабы не допустить повышения официального курса гривны к доллару. В ближайшее время можно готовиться к динамике в пределах 44,50-44,90 грн/долл., если не произойдет непредвиденных событий на фронте или геополитической арене.

Сколько стоит производство долларовых купюр

Согласно информации Федеральной резервной системы США, затраты на печать одной банкноты колеблются в пределах нескольких центов. Суммы включают бумагу, чернила, оплату труда и непосредственно производство наличных денег. По состоянию на 2025 год выпуск купюр обходился:

1 и 2 доллара — 4,1 цента;

5 долларов — 7,1 цента;

10 долларов — 6,8 цента;

20 долларов — 7,3 цента;

100 долларов — 11,3 цента.

Принятие решения о том, сколько банкнот каждого номинала заказывать ежегодно, основывается на ожидаемом спросе, прогнозах объема валюты, уничтоженной резервными банками из-за непригодности к эксплуатации, и других факторах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европейском центральном банке назвали сроки выпуска купюр третьей серии. Их планируют напечатать ближе к концу текущего десятилетия. Сначала необходимо утвердить дизайн и провести тестирование, после чего запустить в производство.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не принимают обменные пункты. Речь идет о неплатежеспособных купюрах с признаками сильного износа или повреждения. Такую валюту можно только сдать на инкассо, дополнительно заплатив за услугу.