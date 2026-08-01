Курорты Египта и Турции в бархатный сезон: сколько стоит all inclusive

Отель в Египте и пляжи Турции. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В конце августа 2026 года начнется бархатный сезон. Украинцы чаще всего выбирают отдых в Турции и Египте в этот период, поскольку он характеризуется уменьшением количества туристов и понижением температуры на улице. Мы выяснили, в какие суммы обойдутся несколько дней проживания в отелях в начале сентября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах на отдых в Египте и Турции в бархатный сезон.

Сколько стоит поездка в Турцию

Путешественники смогут обойтись бюджетом в 500 долларов, то есть примерно 23 000 грн. Среди популярных курортов — Алания, Кемер, Сиде и Бодрум. Можно выбрать локацию на Средиземноморском или Эгейском побережье, ориентируясь на цены, климат и инфраструктуру.

Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Проживание в течение четырех дней в трехзвездочном отеле Алании обойдется примерно в 22 700 грн. Гостям предлагают близость к пляжу, открытый бассейн с детской секцией, спортивные развлечения (сауна, настольный теннис, волейбол, дартс, прокат велосипедов), а также детский клуб и игровую площадку.

Цены на отдых в Египте

Бархатный сезон в Египте предполагает более комфортную температуру и возможность дольше гулять на свежем воздухе. В сентябре количество туристов может уменьшиться, а цены пойдут на спад.

Стоимость отдыха в Египте. Фото: скриншот

Главной туристической локацией является город Шарм-эль-Шейх, расположенный на Синайском полуострове. Он привлекает отдыхающих:

коралловыми рифами у побережья;

развитой инфраструктурой;

безветренными бухтами;

активной ночной жизнью;

роскошными отелями по системе обслуживания "все включено";

экскурсиями на яхтах и т. д.

Проживание в течение пяти ночей в трехзвездочном отеле стоит 22 000 грн. Отдых в Хургаде (западное побережье Красного моря) обойдется дороже — от 25 000 грн с человека. Отели оснащены всеми удобствами и предлагают качественный сервис, судя по отзывам гостей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие курорты стоит обходить стороной пенсионерам. Не все отели подходят для проживания пожилых людей, поскольку им важны комфорт, расположение, инфраструктура и окружающий рельеф. Мы выяснили, какой выбор украинцев окажется неудачным в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что отталкивает украинцев от отдыха в Болгарии. Туристы жалуются на плохой сервис в бюджетных отелях и замусоренность пляжей. В то же время люди отмечают немало положительного в поездках на курорты.