Красивый номер Киевстара можно заказать вдвое дешевле: какие цены в июне

Мобильный номер от Киевстара. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы могут воспользоваться услугой Киевстара и заказать красивый мобильный номер. Абонентам доступен подбор комбинаций по разным параметрам, например с любимым числом или важной датой. Более того, до конца июня 2026 действует скидка 50% на простые номера.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Сколько стоит красивый номер от Киевстара

Если хочется использовать мобильный номер с интересной последовательностью цифр, можно заказать услугу "Эксклюзивный номер" от Киевстара. Она позволяет путем подбора под запрос абонента сгенерировать определенную комбинацию, которая будет привязана к конкретной дате или очередности цифр.

Выбрав один из доступных критериев, на выбор клиента предоставляются простые, серебряные, золотые и платиновые номера. Они стоят 600, 800, 2000 и 3000 грн соответственно. В то же время до 30 июня 2026 года включительно простые комбинации обходятся заказчикам вдвое дешевле — их можно приобрести всего за 300 грн.

Какие типы номеров существуют

Подбор комбинаций осуществляется на основе запросов абонентов и выбора конкретного критерия, по которому можно удобно получить желаемый результат. Есть такие типы мобильных номеров:

с кодом 007;

с особой датой, которую хочется сберечь в номере;

с конкретным окончанием по выбору абонента;

с любимым числом;

с размещением нужных цифр в начале, середине или конце комбинации;

похожий на номер, что указал заказчик.

"Если вы выберете тип хорошего номера Киевстара и введете желаемые цифры, мы предложим вам несколько категорий, отличающихся комбинациями цифр и ценой", — отметили в компании.

В стоимость услуги входит возможность подобрать и закрепить номер телефона за определенной комбинацией цифр, а также подключение тарифного плана подписки. Первый пакет для абонентов уже включен в стоимость.

Срок действия номера составляет 365 дней, однако, если прошло 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного плана, номер переходит в приостановленное состояние.

Что еще нужно знать абонентам

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